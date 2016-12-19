Биткоин может стать самым доходным активом среди валют, фондовых индексов и контрактов на сырье в этом году. С января к 16 декабря криптовалюта укрепилась к доллару на 79%, до $781, приблизившись к рекордным максимумам начала 2014 года. Темпы роста биткоина вчетверо превышают прирост рубля и реала (по 18% с начала года к вечеру 16 декабря у обеих валют) — двух наиболее доходных валют в этом году.