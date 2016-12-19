ВКонтакте написали приложение VK Live, с его помощью пользователи и администраторы сообществ смогут вести онлайн-трансляции. Новое приложение позволит авторам видео зарабатывать: зрители смогут делать им платные подарки. Сначала VK Live будет доступно на iOS, потом появится в Google Play, рассказали Известиям в социальной сети.

«Сервис позволит каждому человеку делиться самыми важными и интересными событиями собственной жизни. Уверены, что новинка вдохновит многих пользователей «ВКонтакте» на смелые эксперименты и создание новых нестандартных форматов коммуникации», — отметил представитель VK Евгений Красников.

Сервисы видеотрансляций с 2015 года есть в таких соцсетях, как «Одноклассники» и Facebook. У приложения «ОК» нет возможности вознаградить автора ролика, он может зарабатывать только на архиве эфиров, через функцию «включить рекламу». Функция не уникальна. В октябре прошлого года ВК тоже объявил, что сообщества ВКонтакте смогут подключить загруженные ими видео к платформе рекламной монетизации контента Pladform. Facebook в 2015 году дал доступ к трансляциям избранным партнёрам, весной 2016 его получили все желающие. Аналогичную схему применили ВК. Один из первых для ВКонтакте прямых видео-эфиров был "профессиональным" и прошёл в сентябре 2015 года. В московском офисе ВК побывал вокалист Limp Bizkit. Ролик прямого эфира был снабжён средством монетизации — в нём была встроена ссылка на продажу билетов на концерт.

В мировом масштабе видео-производители, включая большинство крупных спортивных лиг, неохотно делятся профессиональными привлекательными материалами, не получая ничего взамен, с главной соцсетью Facebook. Со своей стороны сеть вынуждено приготовилась к миллиардным инвестициям в видеопроект. Причиной перехода к видео может быть закончившийся в 2015 году рекламный инвентарь внутри традиционной ленты FB-новостей. Однако рекламный потенциал «частных» персональных, а не профессиональных трансляций для соцсетей, сегодня не вполне очевиден.