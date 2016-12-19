Обновлено в 17:10. Зубова подала иск в суд на бывшего работодателя.
Елена Зубова объявила об увольнении по собственному желанию из Forbes. В ноябре она и её коллеги обвинили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Якобы владелец группы ACMG (выпускает российскую версию журнала) Александр Федотов решил не публиковать оценку зарплаты президента ВТБ Андрея Костина. Под письмом журналистов подписывались 25 человек, возможно, что они тоже покинут издание. Главред Forbes не прокомментировал ситуацию на момент публикации.
У большей части редакции нет доказательств, что владелец помешал публикации цифры, поскольку ситуацию в деталях знают всего несколько журналистов, писали «Ведомости», со ссылкой на свои источники, поэтому они хотели бы, чтобы Федотов прояснил ситуацию.
В 2015 году главред «Ведомостей» Татьяна Лысова рассказала, что группа ВТБ сняла рекламу в «Ведомостях» из-за статьи о счетах чиновников в Швейцарии. Издательство ARTCOM Media Александра Федотова купило российский Forbes у немцев во второй половине 2015 года.
В конце ноября я и еще два журналиста Forbes написали издателю, под которым подписались 25 человек. Сегодня — финал.
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То самое письмо:
www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/25/666865-forbes-podozrevayut-vladeltsa
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Так какая зарплата у Костина?
а не один ли хрен, какая у костина зарплата? Допустим, узнали доподлинно. И? Какие действия? что милилион, что десять, что сто. Миллиард долларов, допустим. Какое и для чего это имеет значение?
Все спрашивают, а зачем им эта инфа — никто не может внятно объяснить.
Чтобы о…уеть? В чем смысл инфы?
Еще один УЖК поедет в Медузу устраиваться?
>Чтобы о… уеть?
Самое смешное, что никто и не о….уеет. Все давным давно ко всему привыкли и всем пофиг.
«Медуза» — хорошее название для медицинского учебного заведения.
Чоткая аббервиатура.
А все эти уходы из форбса — смахивают на убогие, смешные попытки привлечь внимание к дохлому и бессмысленному изданию. Типо Мань, один фиг, увольняесся, уволься с треском, может хоть немного повысим рейтинг, ежели будет приход с рекламы, оплатим тебе хвосты по з\п…
>>Самое смешное, что никто и не о… уеет. Все давным давно ко всему привыкли и всем пофиг.
ну и правильно что пофиг. Адекватные люди значит, с нормальной психикой.
Только такие чудики вроде вас полагают, что если выровнять з\п костина и тех 33 которые двинули кони от употребелния средства для мытья ванн Боярышник, то сразу в мире гармония наступит. Не наступит. Они все равно будут не обычную чистую водку глушить, а найдут 30-летнее виски, с массой дубильных веществ и канцерогенов, вобще непойми чего за пойло, но бутылка за 500 долл. И отравятся ею.
Кстати, чево вы сюда вперлись? Там в теме Бигдата еще не все решено по физико-химическим вопросам диссоциации ионов в растворах.
>Только такие чудики вроде вас полагают….
Ошибаетесь, дружище. Мне одинаково наплевать и на зарплату Костина и на УЖК и на тех кретинов, которые употребляют средства для ванн внутрь. Как впрочем и на ваше мнение. Правда.
>Кстати, чево вы сюда вперлись?
Мне так захотелось.
>вобще непойми чего за пойло, но бутылка за 500 долл.
Пропаганда водки детектед. Кстати, весь мир, развитая его часть, пьет как раз дистилляты, а не разведенный ректификованный спирт. Именно виски, коньяк и прочие. С сивушными спиртами и «канцерогенами» (вы хоть значение слова посмотрели в википедии, прежде, чем его написать?). И показатели смертности и вообще здоровья в этих, потребляющих дистилляты странах, намного лучше, чем в России. Ага.
С сивушными спиртами и «канцерогенами» (вы хоть значение слова посмотрели в википедии, прежде, чем его написать?). И показатели смертности и вообще здоровья в этих, потребляющих дистилляты странах
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слушайте, вы свихнулись чтоли на этой химии? химию обсуждают в разделе БПД недра Касперской.
Тут обсуждают, что девочка ушла из форбса, т.к. свихнулась на з\п Костина.
Давайте всетки както по палатам по своим расходиться, т.к. нельзя, чтоб Наполеон и Менделеев на соседних койках.
>слушайте, вы свихнулись чтоли на этой химии?
Так вы же начали втирать про боярышник, нет?
>Давайте всетки както по палатам по своим расходиться, т.к. нельзя, чтоб Наполеон и Менделеев на соседних койках.
Ну так идите себе с тихой грустью в свою палату. Скоро обход, процЫдурки….
>т.к. свихнулась на з\п Костина.
А свихнулась ли она?
>>Так вы же начали втирать про боярышник, нет?
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Извините велкодушно, не знал, что этот субстрат является для вас спусковым крючком для рассуждений о химии на 500 сообщений
>>А свихнулась ли она?
Ну, если женщина отказалась получать з\п из протеста, что ей не назвали з\п какогото мужика (с которым она не знакома и никакого отношения не имеет) то это типичнейший случай истерики. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
Тут телемедицина (из соседнего топика) бессильна. Я вот не только не знаю з\п какогонить банкира с Филлипин, но даже и названия банка не знаю и имени его не знаю и не узнаю никогда. Но это не повод отказываться от зарплаты и увольняться? Где связь?
> чево вы сюда вперлись?
Вот это крутота вообще. Под заметкой три бота ворчат друг на друга, что они «впёрлись». Людей давно нет.
А четвертый бот-фашист их за это критикует, мухаха. Я, кстати, тоже бот. Сегодня вечер камин аутов!
Боты-шмоты-фОшЫсты. Скучно!
>Ну, если женщина отказалась получать з\п из протеста….
Какая трогательная наивность. А из протеста ли? А отказалась ли? А не фальшивый ли протест? Дама на дуру не похожа совсем. Да еще с ребенком. Да с ипотекой. Взяла и вот прям по причине внутренних убеждений, чтобы не идти «на сделку с совестью» ©, выстрелила себе в ногу.
А из чего вы делаете такие выводы, собственно? Вы знаете ее связи, круги общения, интересы, пороки, компрометирующие ее сведения, интеллектуальный уровень? Или так, просто аналитеГа из себя скорчить?
Тем более, что история продолжается довольно бодренько — дама подала в суд. Так что расчет на деньги, как мне видится.
>Тут телемедицина (из соседнего топика) бессильна.
В вашем случае? Абсолютно, мейт. Больше скажу, в вашем случае даже классическая медицина почти бессильна, кроме карательной психиатрии разве что.
Не, ну когда данное издание публикует новость, что какой-то хипстер приглашает всех на вечеринку употребить смузи за свой счёт, это понятно, это про хипстеров и значит вроде в тему издания. А Форбс-то тут причём? Он же вроде не про хипстеров? Ну ладно бы ещё сказали, какая зарплата там у мужика этого, посплетничать там, мы бы с Джигсо обсудили, много это или мало. Но ведь нет. Ну уволилась какая-то тётка, ну верим, скан бумажки можно не предъявлять, обычное дело. В чем новость-то? Да, причина увольнения странная, да тараканы. Но счас таких много. В чем новость-то?
новость есть, на самом деле. Эта новость вот какая: нету, ребята, нормальных новостей, нету и не предвидится. Муслоьте новостной «боярышник» в виде вот этого вот. Создание новости не только не требует затрат (проектирвание гиперлупы, совершенствование беспилотного электромобиля итп.) но даже можно и из редакции не выходить. Все процессы и страсти кипчт тутже, не отходя от кассы. Вот блин забота, сколько ктото з\п получает!
Было бы здорово, если бы все эти псевдожурнализды одновременно запросили размеры з\п у всех банкиров, были бы посланы и увовлились нах и разъехались назад в свои Мухосрански из Мск, тем более — палатки закрываются в метро и шаурму купить стало тяжелее.
Конечно, новстей стало бы меньшне, но денег — больше. Средсва, высвобожденные от затрат на рекламы в подобных изданиях, глядишь, пошлибы на чтото полезное.
Как раз посыл понятен: кровавая гэбня запилила очередной УЖК
Вот прям +стопясотмиллльёнофф. Очередной «уникальный» (ТМ) УЖК распался. Женщина, обремененная детями и кредитями не пошла на сделку с совестью и пожертвовала ради торжества правды! Обнимемся.
>> посыл понятен
какой-то либерастический и бессмысленный посыл на скрепом православном ресурсе. Создается впечатление, что некий бот шарит по ключевым словам и выкладывает сюда под видом новостей странные вбросы. ИМХО, надо помечать такие «новости» тэгом «на правах рекламы»
Ждем когда Soren и Джигсо вместо пи%%%больства на деле докажут преданность своим убеждениям написав заявления на увольнение :)
Ты еще не дорос, чтобы тебе заявления писали.
>>Soran
Откуда ж Вы знаете, какой у меня рост? :)