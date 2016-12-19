Обновлено в 17:10. Зубова подала иск в суд на бывшего работодателя.

Елена Зубова объявила об увольнении по собственному желанию из Forbes. В ноябре она и её коллеги обвинили владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Якобы владелец группы ACMG (выпускает российскую версию журнала) Александр Федотов решил не публиковать оценку зарплаты президента ВТБ Андрея Костина. Под письмом журналистов подписывались 25 человек, возможно, что они тоже покинут издание. Главред Forbes не прокомментировал ситуацию на момент публикации.

У большей части редакции нет доказательств, что владелец помешал публикации цифры, поскольку ситуацию в деталях знают всего несколько журналистов, писали «Ведомости», со ссылкой на свои источники, поэтому они хотели бы, чтобы Федотов прояснил ситуацию.

В 2015 году главред «Ведомостей» Татьяна Лысова рассказала, что группа ВТБ сняла рекламу в «Ведомостях» из-за статьи о счетах чиновников в Швейцарии. Издательство ARTCOM Media Александра Федотова купило российский Forbes у немцев во второй половине 2015 года.