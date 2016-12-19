Акция распродаж под брендом "Киберпонедельник" продет на трех разных площадках. Одну из них организует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), вторую компания бывшего топ-менеджера «220 Вольт» Леонида Довладбегяна (который ранее развивал проекты распродаж в АКИТ) при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), третью - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) совместно с ООО «Блэк Фрайдей» предпринимателя Владимира Кима.

Споры по поводу популярных брендов распродаж начались с "Черной пятницы". Этим брендом владело ООО «Блэк Фрайдей» предпринимателя Владимира Кима, она получила патент на использование этого термина на территории РФ и начало проводить распродажи на собственной площадке. АКИТ в 2016 году решил проводить распродажи под тем же брендом, ссылаясь на то, что термин является общеупотребительным и не может быть закреплен за одной компанией. Также АКИТ подал жалобу в ФАС, но пока ничего не добился.

В ноябре 2016 года директор магазина «220 Вольт» Леонид Довладбегян, курировавший в АКИТ проекты "Киберпонедельник" и "Черная пятница" (последний пришлось переименовать в RealBlackFriday из-за действий Кима) ушел из компании. Довладбегян основал собственную компанию ExpertTown, которая начала развивать скидочные площадки независимые от АКИТ. Примечательно, что у Довладбегяна есть общий бизнес с главой АКИТ Алексеем Федоровым - площадка Mastercity.ru.

Свое участие в "Киберпонедельнике" на сайте cmonday.ru уже подтвердили "М.Видео", "Ситилинк", "Эльдорадо", "Связной", Media Markt, 003, Отто, Quelle, Inventive Retail Group, "Спортмастер", Lamoda, Petshop, pleer.ru, "Максидом", Cosmorelax, OBI, "ОнлайнТрейд" и другие. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 200 компаний. Участие в акции на площадке НАДТ kiberponedelnik.com примут более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие. В акции АКИТ примут участие члены ассоциации: "СвязноЙ, "М.Видео", Enter, LaModa, Эльдорадо", "Юлмарт" и другие.

Официально никто из трех площадок не комментирует, как они собираются делить аудиторию и интернет-магазины и насколько вобще легитимно существование в одной стране трех разных акций распродаж под одним брендом. Представитель одной из компаний - организаторов акции предполагает, что идея оказалась достаточно доходной и заработать на ней хочется всем - онлайн-магазины платят площадкам проценты от своих доходов в дни распродаж.

В ExpertTown заявили:

Цели организации отдельных распродаж коллег из АКИТ и НАДТ мы не знаем, на cmonday.ru "Киберпонедельник" проходит с 2013 г. и люди к нему уже привыкли, так что мы продолжаем проводить распродажу на этой площадке. И в этом году нас впервые поддержал РАЭК.

Александр Иванов, Президент НАДТ объяснил:

Мы теоретически были не против того, чтобы проводить "Киберпонедельник" совместно с АКИТ, но не увидели какого-то интереса с их стороны. С точки зрения покупателя я не вижу проблемы в существовании нескольких площадок распродаж, как и с точки зрения магазинов. В прошлый раз когда проводилось две "Черные пятницы" некоторые ритейлеры выставляли свои товары на обеих площадках. Наш проект, как мне кажется, вполне конкурентоспособен с точки зрения трафика, который мы можем дать ритейлерам. По-крайней мере, в прошлый раз показатели площадки blackfridaysale.ru были лучше, чем у конкурентов.

Представитель АКИТ анонсировал: