Доставленный по ошибочному адресу за пределы города пассажир «Такси Везет» замерз насмерть, сообщило издание «Такие дела». Издание рассказало, что родственники пассажира, встревоженные его пропажей, неоднократно пытались через «Такси Везет» связаться с водителем и уточнить, где именно таксист высадил Льва Гридюшко. В нужное место назначения 77-летний Гридюшко не доехал, но в статусе водитель заявил, что: «заказ закрыт (выполнен)». Дочери Гридюшко в «Такси Везет» неоднократно сказали, что «с водителем не соединяем». Женщина обратилась в полицию, но и полицейским не удалось сразу получить информацию о поездке без официального «запроса». Пассажир погиб пока МВД добивалось данных и искало водителя такси. При разбирательстве выяснилось, что таксист пользовался «Навигатором» — нужной деревенской улицы в его базе нет, однако улица с аналогичным названием «Заречная» есть в другой деревне Ленобласти. Именно там и нашли тело Льва Гридюшко.

Заявления участников отличаются друг от друга. Так, по словам таксиста, пассажир заметил ошибку и, разозлившись, сам вышел из машины, при этом он отказал водителю такси, когда тот предложил отвезти его по нужному адресу.