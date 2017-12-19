BlaBlaCar обжаловал в Краснодарском краевом суде решение Тимашевского районного суда Краснодарского края о блокировке контента с сайта сервиса совместных поездок. Суд решил отказать в иске прокурору Тимашевского района — сайт BlaBlaCar не нужно блокировать. Жалобу в тимашевскую прокуратуру ранее подала ассоциация «Региональный автотранспортный союз». Первоначально дело рассматривалось без участия юриста BlaBlaCar, в компании узнали об угрозе блокировки от своих клиентов.
По расчётам «Регионального автотранспортного союза», с появлением BlaBlaCar на региональным рынке упал на 15−20% объем перевозок традиционным междугородным автотранспортом. В союзе считают, что деятельность BlaBlaCar — это не райдшеринг. Так как подключённые водители делают по 2−3 регулярных рейса в день. Поэтому сведения о совместных автомобильных поездках на BlaBlaCar должны были бы блокироваться.
BlaBlaCar ограничивает сумму, которая может взиматься с одного пассажира, третью стоимости бензина, который в среднем расходует легковой автомобиль, чтобы преодолеть необходимое расстояние в конкретной поездке. Также в системе запрещено регистрировать автобусы и другие транспортные средства помимо автомобилей категории Б. Пользователи, которые пытаются регистрировать в системе автобусы или «фуры», либо те, кто требует с пассажира больше денег, чем позволят сервис, блокируются, таким образом, участники сервиса никак не могут использовать райдшеринг для заработка, только если они на очень короткое время, пока их не выявили и не заблокировали, смогли обойти контроль, — сказали в российском офисе BlaBlaCar.
«Региональный автотранспортный союз» пока отказался комментировать проигрыш: «необходимо дождаться опубликованного текста решения».
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Тут надо отметить маленькую, но очень важную деталь — судя по тексту новости с Роскомсвободы — краевая прокуратура не поддержала не поддержала позицию районной прокуратуры. Т.е. аппеляционная инстанция в любом случае согласилась с прокуратурой.
Вообще этот абсолютно неправовой «перевертыш» — «информация с помощью которой можно совершить уголовно наказуемое деяние» == «информация, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность» по шаблонному иску прокурора в защиту «неопределенного круга лиц» начал поднадоедать.