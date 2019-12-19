Русский Google не включил в список топовых просматриваемых в России видео фильм Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха».

Фильм вышел в апреле 2019-го года, набрал более 18,4 миллионов просмотров и мог бы занять в топе Google третье место, рядом с фильмом того же автора «Беслан. Помни» (18,6 млн просмотров), однако вместо этого в рейтинге самых просматриваемых видео на третьем месте указан фрагмент передачи «Вечерний Ургант» с певицей Билли Айлиш (15+ млн просмотров)

Исчезновение ролика про Колыму из топа Youtube, составленного по итогам года, может быть связано с нежеланием чрезмерного присутствия в топе видеороликов от одного и того же видеоблогера. Однако в топе 2018-го года у Дудя было два ролика. В 2019-м году полнометражный фильм про Колыму упомянут лишь как пример нового для видеоблогеров жанра, но не как один из самых просматриваемых роликов.

Более вероятной причиной отсутствия «Колымы» в списке топовых видео является нежелание Google раздражать российские власти дополнительным продвижением достаточно противоречивого фильма о Колыме (и в целом о репрессиях), из-за его слабой историографической базы (косяки «Колымы» блогер Егор Иванов разбирает уже полгода: 1, 2, 3, 4, 5 и так далее). Свидетельством модерации списка топовых видео является то, что это единственная категория, где присутствует не 10 самых-самых видео, а только 9.