В ходе разделения активов «Яндекс» перерегистрировал свои приложения в онлайн-магазинах на нового провайдера в Сербии. В App Store разработчиком приложений теперь указана Micromobilnost Doo, а в Google Play – Micromobilnost LLC Belgrad. С весны 2022 г. как минимум до конца октября 2023 г. провайдером приложений в магазинах значилось швейцарское юрлицо Intertech Services AG, до 2022 г. называвшееся AG Yandex Services AG. На сербских провайдеров переведены основные приложения компании в райдтех-сегменте и сегменте электронной коммерции компании – «Яндекс драйв», «Яндекс еда», «Яндекс Go», «Яндекс маркет» и др. В магазинах приложений компании сами переоформляют свои решения с одного провайдера на другой, привлекать для этого магазин не нужно, объяснил ведущий мобильный разработчик EvApps Максим Казанцев.

Основное сербское юрлицо компании – «Яндекс.Технологии Белград». О его регистрации ТАСС сообщал еще в мае 2022 г. Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл летом 2022 г., сообщала «Русская служба Би-би-си». До этого у компании был коворкинг в городе, рассказывал представитель пресс-службы. В июне 2023 г. «Яндекс» официально подтвердил открытие второго офиса в Сербии. «До конца года компания намерена расширить свой штат в стране до 2000 человек. Общая доля сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, на данный момент составляет 10%, большая часть из них работает именно в Сербии», – писал летом Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Со ссылкой на источник, знакомый с планами компании в Сербии, издание сообщало, что «Яндекс» намерен превратить этот хаб в «основной европейский офис». Еще в ноябре 2022 г. появились новости о возможном разделении активов «Яндекса» и выделении российского бизнеса и международного во главе с нидерландской компанией Yandex N.V., напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. А в конце октября 2023 г. стало известно о получении разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы, а также об одобрении держателями акций присоединения некоторых дочерних компаний к головной компании Yandex N.V.