Основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук подтвердила выход на китайский рынок. О нём стало известно ещё летом, когда Wildberries зарегистрировали в Китае товарные знаки по всем классам товаров и услуг.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сказала Бакальчук в интервью РБК.

Товарные знаки были также зарегистрированы в Сингапуре и Таиланде, Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее.

Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Раньше компания также присутствовала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, но после февраля 2022 года ушла из этих стран. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию.

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