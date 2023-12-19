Основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук подтвердила выход на китайский рынок. О нём стало известно ещё летом, когда Wildberries зарегистрировали в Китае товарные знаки по всем классам товаров и услуг.
«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сказала Бакальчук в интервью РБК.
Товарные знаки были также зарегистрированы в Сингапуре и Таиланде, Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее.
Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Раньше компания также присутствовала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, но после февраля 2022 года ушла из этих стран. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию.
Другие тезисы из интервью Бакальчук
- WB - это не маркетплейс. "Это цифровая платформа, она же экосистема".
- "Сейчас говорят о «большой пятерке» — это мы, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер». Несмотря на конкуренцию, за этот год мы очень сильно сдружились, и на будущий год у нас совместные грандиозные, серьезные, интересные планы.
- Вот вам спойлер направления совместной работы «пятерки»: любая компания может сказать, что она цифровая. Мы пытались найти альтернативное и более полно отражающее определение для себя, долго спорили. Вывод — цифровые транзакционные платформы".
- Маркетплейсы должны стать налоговыми агентами. "ФНС, по сути, это IT-компания. И платформа — налоговый агент — это логичная и понятная айтишная история".
- Нерыночные способы спасения Почты России - это плохо. Нужно сотрудничество "на партнерских и взаимовыгодных условиях".
- "Мы, и в том числе другие площадки, серьезно проработали «дорожную карту» того, какие услуги на какую сумму мы планируем заказать у «Почты». Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила".
- "...через «Почту» идет взаимодействие между странами, мы сейчас везем из некоторых стран товары через них, и это выходит быстрее. А еще у нас есть планы насчет кроссборда из Китая, и мы надеемся, что если «Почта» выполнит свои обязательства, то все будет хорошо".
- "По поводу мессенджеров — мы сейчас в процессе разработки. Но это не продукт «на улицу», это для внутренней коммуникации. У нас уже есть собственный видеоресурс WB Stream".
- "Продажи квартир и машин пока не планируем, нам есть чем позаниматься".
- О платформенной занятости: "На платформе у нас зарегистрировано порядка 800 тыс. человек, из них активных (это те, кто выходит на работу хотя бы раз в месяц) порядка 200 тыс. Ежедневная наша потребность в количестве людей — это порядка 50 тыс. человек. То есть пока что задел есть, и он развивается".
- "... основная задача — это сделать так, чтобы компания, после того как я решу, что мне надоело или я хочу книжки детские писать (а у меня есть такая мысль), — чтобы она осталась на века".
- "А более приближенная цель: у нас сейчас 3 тыс. человек в компании, и я чувствую и вижу, как огромное количество энергии, вместо того чтобы направляться на то, чтобы бежать вперед, затухает внутри. Иногда люди, вместо того чтобы заниматься работой, начинают выяснять, кто из них чем будет заниматься. Я это ощущаю, и это может больше погубить компанию. Вот это реальная угроза. А все остальное от Бога зависит".
- ... я не живу в розовых очках, компания сейчас проходит непростой период, есть разброд и шатание, и моя воля сейчас в компании очень сильно заметна".
- Из наблюдательного совета ВТБ Бакальчук вышла не из-за санкций, а потому, что её туда пригласили как женщину, для ESG.
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