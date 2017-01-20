Экспертная группа при правительстве РФ отклонила петицию об отмене «закона Яровой» (так как было установлено, закон не нарушает Конституцию), которую подписали 100 тысяч граждан на сайте «Российской общественной инициативы», сообщает издание «Коммерсантъ». Однако в течение недели в закон будут внесены окончательные поправки, благодаря которым объем обязательного для хранения интернет-трафика может быть сокращен в 10 раз, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на заседании экспертной группы. Так, на хранение данных операторы связи должны будут потратить примерно одну годовую выручку вместо пяти.

Алексей Волин сообщил, что сократить объем хранения информации можно, если отказаться от хранения «избыточной информации», к которой он отнес интернет-медиа, IP-TV, торренты и другие тяжелые для хранения информационные ресурсы. Также он отметил, что силовики согласились на поэтапное увеличение срока хранения трафика. В настоящее время информация хранится 12 часов. «Переход с 12 часов к 6 месяцам можно проводить постепенно», — добавил чиновник.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева рассказала «Ъ», что «Вымпелком» оценил затраты на исполнение закона почти в 1 трлн руб. По их прогнозу, если исключат хранение ряда видов трафика, это сократит затраты на реализацию закона приблизительно в 2,5 раза. Однако, как отметила Айбашева, даже в этом случае затраты превысят годовую выручку компании. Вице-президент МТС Руслан Ибрагимов подсчитал, что в результате поправок затраты оператора связи сократятся с 1,7 трлн рублей до 400 млрд рублей (почти годовая выручка оператора).