Вас, Дмитрия Пескова, обвиняют в том, что вы были одним из главных организаторов кампании по оказанию влияния на исход президентских выборов в США.

Для меня большая честь, что меня считают таким продвинутым. Но я не настолько продвинут в этой киберобласти. Так что это неправда. Это первое. Второе: каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки — из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой степенью уверенности означает, что эти нападения на наши цифровые системы поощряются правительствами в Вашингтоне, Лондоне или Берлине? Вы вероятно скажете, что нет. Об этом не может быть и речи.

А сами вы что думаете?

Мы думаем, что это не имеет никакого отношения к правительствам, хотя мы также располагаем свидетельствами того, что за некоторыми очень агрессивными нападениями на наши банки и наш официальный веб-сайт стоят некоторые иностранные спецслужбы.