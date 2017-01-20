За один день российский государственный телеканал столкнулся с проблемами в работе с соцсетью Facebook и видеохостингом YouTube. Принадлежащий Google YouTube направил RT письмо с требованием подтвердить, что телеканал и его сотрудники не включены в санкционный список, утвержденным американским правительством, а Facebook заблокировал аккаунт телеканала, обвинив его в размещении нелицензионного видео с пресс-конференции бывшего президента США Барака Обамы.

Роскомнадзор уже заявил о возможности ответных мер, которые могут коснуться американских СМИ, работающих в России:

В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры, — сказал глава ведомства Александр Жаров агентству РИА «Новости».

19 января Facebook заблокировал аккаунт RT за якобы имевшую место публикацию неленцензионного видео с пресс-конференции Барака Обамы. Жалоба, предположительно, поступила от телеканала «Настоящее время» — проекта американского «Радио Свобода», которое финансируется госдепартаментом США. При этом RT сообщил, что обладал правами на эту трансляцию. Facebook заблокировал страницу RT на два дня, но снял блокировку в тот же день. Представитель соцсети сказал изданию Techcrunch, что компания изучает обстоятельства, приведшие к блокировке аккаунта RT.

Российский офис YouTube направил письмо RT с просьбой предоставить подтверждение того, что ни телеканал, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках. В настоящее время телеканал занимается рассмотрением данного запроса, говорится в сообщении телеканала.