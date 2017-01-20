Холдинг Alibaba Group и Международный олимпийский комитет (МОК) договорились, что китайская компания будет спонсировать следующие 6 Олимпийских игр до 2028 года, сообщают The Financial Times. Контракт принесёт МОК предположительно более $600 млн. К Alibaba в рамках «Всемирной программы спонсорства» также присоединятся McDonalds, Coca Cola и Visa.

Точные финансовые договорённости сторон неизвестны. Ранее источники в МОК сообщали, что основные спонсоры Игр выплачивают около $200 млн за 1 четырёхлетний цикл, включающий по одной летней и одной зимней Олимпиаде. Сумма сделки с Alibaba, вероятно, выше. По условиям сделки, холдинг создаст «Олимпийский канал» цифрового телевидения для продвижения игр среди любителей спорта и предоставит технологическую поддержку организаторам. Кроме того, Alibabа разработает e-commerce-платформу для торговли спортивными товарами и сувенирной продукцией, посвящённой соревнованиям. Основатель Alibaba Group Джек Ма сообщил, что его компания будет использовать свои технологии, чтобы «помочь Олимпийским играм развиваться в цифровую эпоху».

The Financial Times также пишет, что комитет стремится укрепить отношения с азиатскими спонсорами, чтобы те помогли в пропаганде мероприятий. Ближайшие соревнования должны пройти именно в Азии, зимой 2018 года в корейском Пхёнчхане, летом 2020 в японском Токио, зимой 2022 в китайском Пекине.

Alibaba заинтересована в участии в крупных спортивных сделках, для нее это не первая инвестиция в спорт. Сейчас холдинг владеет половиной китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» (Таобао — одна из площадок Alibaba, клуб был чемпионом Китая с 2011 по 2016 годы), которую она купила за $192 миллионов, в 2016 Alibaba вложила $100 млн в китайское регби, у холдинга партнёрские отношения с футбольными клубами «Бавария» и «Реал» Мадрид, суперзвездой НБА Коби Брайантом. В сентябре 2015 года холдинг объявил о создании спортивного подразделения Alibaba Sports Group вместе с Sina Corporation и фондом Yunfeng Capital, которое, возможно, изменит спортивную индустрию в Китае с помощью Интернет-технологий.