Компания «Аист-Инвест» Александра Журбы на этой неделе заспамила предпринимателей рассылкой с предложением инвестировать с доходностью до 30% в год. «Аист» обещает такую доходность за счет неких уникальных алгоритмов торговли на бирже. При этом в рассылке компания в качестве подтверждения своего опыта приводит данные по доходности с начала 2014 года, хотя по данным ЕГРЮЛ она зарегистрирована 25 ноября 2014 года.

На деятельность «Аист-Инвеста» обратили внимание глава компании amoCRM Михаил Токовинин, президент стартапа Сubios Илья Осипов и глава компании MeYou Степан Данилов. Они написали, что обещания «Аист-Инвест» вызывают сомнения, так как норма прибыли на рынке алгоритмических инвестиций намного ниже. Компании, которые занимаются таким типом инвестиций, инвестируют десятки миллионов долларов в ИТ-решения.

Пользователи соцсети отметили, что это продажами в «Аист-Инвест» занимается генеральный директор, что вызывает дополнительные подозрения в надежности сервиса (ссылка на запись в телеграмм канале издателя «Роем!» Юрия Синодова). Также по данным документов компании, она оценивает риски по партнерскому счету в 50%.

По некоторым данным до 40% объема сделок на ведущих мировых биржах заключается роботами, в том числе компаниями вроде Renaissance Technologie, которая подала заявку на патент трейдинговой системы, использующей атомные часы стоимостью несколько десятков миллионов долларов для высокочастотного трейдинга, одной из разновидностей алгоритмических инвестиций. За крупными игроками рынка биржевой торговли с помощью алгоритмов стоят огромные инвестиции, совмещенные с десятилетиями опыта трейдеров — не факт, что кто-то из российских игроков может предложить своим клиентам что-то подобное.

Осипов также обратил внимание на то, что «Аист-Инвест» скорее всего не имеет лицензии на доверительное управление и они просят у своих клиентов пароль для доступа к аккаунту в легализованной брокерской системе, например в системе компании «БрокерКредитСервис», чтобы управлять средствами клиента. Оказание услуг без соответствующей лицензии может быть квалифицировано как нарушение Кодекса об административных нарушениях, либо Уголовного кодекса с максимальным сроком лишения свободы в 5 лет для гендиректора и главного бухгалтера компании.