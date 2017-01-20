В конце 2016 года число подписчиков Яндекс.Музыки и приложений на его основе превысило 250,000 человек, рассказал накануне «Ведомостям» руководитель «Музыки» Андрей Гевак. МТС запустил стриминг на базе Яндекс.Музыки в январе 2016 года. Уже по итогам третьего квартала года президент МТС Андрей Дубовсков сообщил собственникам сотового оператора, что совместный проект собрал 100,000 подписчиков. Значит самим «Яндексом» подписано максимум 150,000 человек. Это завышенная цифра, так как часть подписчиков «Яндексу» дали сотовые операторы Vodafone и «Киевстар».

«Яндекс» выпустил плеер Яндекс.Музыки для iOS в последние дни мая 2012 года. Android версия появилась через год, в конце мая 2013. С мая 2012 года до конца 2016 прошло 4 года и 7 месяцев или приблизительно 18 кварталов. Простое деление показывает, что МТС.Музыка набирала больше чем по 33,3 тысячи подписчиков в квартал. Яндекс.Музыка лишь по 8,3 тысячи подписчиков в квартал. МТС.Музыка и Яндекс.Музыка достаточно похожи, однако приложение МТС не берёт со слушателей плату за трафик при прослушивании музыки из полной оплаченной версии приложения. Особые тарифы делают предложение сотового оператора привлекательнее независимого приложения «Яндекса», по крайней мере для тех, кто пользуется связью МТС и выбирает между доступными в РФ музыкальными приложениями.

Одним из конкурентов Яндекс.Музыки выступает относительно новый музыкальный плеер с подключением к ВКонтакте — Boom (в прошлом распространялся, как «Музыка ВКонтакте»). Только на Andorid, по счётчику Google Play, его установили от 100 до 500 тысяч человек. Владелец плеера или его ближайшие партнёры из Mail.ru Group в 2016 году тестировали несколько приложений, в частности собравший блестящие отзывы Moosic (проект закрыт). В самом конце 2016 года сотовый оператор МегаФон объявил о намерении купить Mail.ru Group (сделка не завершена) и его проекты, в частности ВК. В середине декабря ВКонтакте отключил неподконтрольные сети музыкальные приложения, то есть очистил рынок от ненужных ему «конкурентов», а ещё в октябре МегаФон начал регистрацию услуг связи под брендом «VKmobile». Летом 2016 года МегаФон заметно отстал от прямых конкурентов — у него в продаже не оказалось музыкальных услуг, тогда, как другие операторы их ввели. Логично предположить, что после покупки Mail.ru Group оператор (и, возможно, его «дочка» Yota) начнёт агрессивно распространять музыкальные приложения ВК, по модели распространения МТС.Музыки, с особенно выгодными условиями для абонентов МегаФона.

Если допустить, что спрос на музыку примерно одинаков у абонентов МТС и МегаФона — последний сотовый оператор будет собирать минимум по 33,3 подписчиков в квартал. Уже через год с небольшим после запуска он наберёт столько же подписчиков, сколько сегодня подписываются на музыку «Яндекса» — 150 тысяч человек. Яндекс.Музыка, при сохранении темпов своей дистрибуции, соберёт за этот период дополнительно 37 тысяч человек. Если бы музыка МегаФона и ВКонтакте появилась сегодня, уже приблизительно через полтора года после запуска проект обогнал бы Яндекс.Музыку. Сценарий оптимистичен для Яндекса. Так как «Яндекс» (и МТС) собирают «новых пользователей», а в совместном проекте ВКонтакте и МегаФона слушатели музыки «старые».

У массы пользователей ВК, за годы работы соцсети, уже собраны собственные коллекции записей, которые, вероятно, захочется послушать на смартфоне. Предположительно ВК-МегаФон даже смогут предложить условно бесплатные услуги — музыка в обмен на прослушивание рекламы. В октябре 2016 года «Известия» писали о ещё более привлекательной, но экзотической идее. За VKmobile теоретически можно расплачиваться не деньгами, а: «просмотрами рекламы и ее перепостами […] — лайкнуть рекламный пост, вступить в определенную группу, чем-то поделиться». Дополнительным мотиватором для МегаФона и Mail.ru Group является экономическая эффективность сегодняшних приложений ВКонтакте. Мобильный ВК, по вышеупомянутой статистике App Annie, очень много скачивают и устанавливают, но в число самых доходных приложений страны из года в год ВК не входит, а не самая популярная по числу установок Яндекс.Музыка, наоборот, одно из самых зарабатывающих сегодня приложений.