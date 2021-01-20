Корреспондент The Bell прошёлся по популярным онлайн-казино и не смог пополнить там счёт ни с карты, ни с мобильного счёта. У одних сайтов есть кнопка для оплаты с карты, но оказывается, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». Другие убрали такую опцию. Множество мелких казино вообще закрылись.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рынок нелегальных букмекеров и казино в России умер, хотя некоторые способы пополнить счёт ещё остались (многие сайты принимают платежи криптовалютами). Поспособствовали этому и игроки, которые пытались возвращать проигранные деньги с помощью чарджбеков. «Эта процедура проходит через всю платежную систему, поэтому контролирующие органы стали замечать, через какие кассы в банках еще проходят платежи в казино, и блокировать и их», разъясняет The Bell.