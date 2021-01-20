Корреспондент The Bell прошёлся по популярным онлайн-казино и не смог пополнить там счёт ни с карты, ни с мобильного счёта. У одних сайтов есть кнопка для оплаты с карты, но оказывается, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». Другие убрали такую опцию. Множество мелких казино вообще закрылись.
Опрошенные изданием эксперты считают, что рынок нелегальных букмекеров и казино в России умер, хотя некоторые способы пополнить счёт ещё остались (многие сайты принимают платежи криптовалютами). Поспособствовали этому и игроки, которые пытались возвращать проигранные деньги с помощью чарджбеков. «Эта процедура проходит через всю платежную систему, поэтому контролирующие органы стали замечать, через какие кассы в банках еще проходят платежи в казино, и блокировать и их», разъясняет The Bell.
После многих лет работы перестали находиться в поисковых системах и «зеркала» для ставок в крупнейшем нелегальном букмекере 1Xbet. Реклама сервиса исчезла из пиратских озвучек фильмов студии Koshara.
Почти полностью встала работа в России казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывают собеседники The Bell. Через них веб-мастера размещают рекламу букмекеров и казино внутри пиратских версий фильмов и зарабатывают на переходах пользователей и их ставках.
Делать нелегальные онлайн-ставки могут продолжать только старые и крупные игроки. К таким игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными. На рынке эта услуга называется «VIP-инкассация». Она была доступна и раньше для тех игроков, которые не хотели переводить деньги в биткоины и проводить их через платежные системы. В основном это были чиновники, госслужащие, топ-менеджеры крупных корпораций, боявшиеся отслеживания своих переводов. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4−5% от вносимой суммы, рассказывает собеседник, но эта услуга имеет смысл с депозитами от $100 000.
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Давайте журналистке Даше поможем найти зеркало 1xbet
Проблема, как обычно, не в зеркале. Проблема как в это зеркало кинуть денег.
Раньше можно было дойти до сайта Киви или Яндекс.Денег (Юмани). Сейчас, внезапно, оказалось, что нельзя.
А потом народ удивляется тому, что при обнищании масс и снижении доходов у нас рынок бытовой техники и электроники растёт на 20% за «плохой» 2020-й год.