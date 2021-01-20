У сервиса микроблогов Parler снова заработал сайт после того, как его отказался обслуживать облачный хостинг Amazon. Журналисты обнаружили, что одним из технических партнёров Parler стала российская компания DDoS-Guard.

Компания предоставляет услуги фильтрации трафика для защиты от DDoS-атак розничным и корпоративным клиентам на базе собственной геораспределенной сети фильтрующих узлов. Также компания выступает как хостер, предлагая выделенные защищенные сервера в Нидерландах и Москве.

У неё много крупных клиентов, в том числе Rutracker, reg.ru, «Аргументы и Факты», Ижавиа, «Эхо Москвы»; по госконтракту она обслуживает Министерство обороны.

Осенью 2020 года DDoS-Guard помогла вернуться онлайн имиджборду 8kun (ранее известный как 8chan, сайт тоже был популярен у крайне-правых), от которого то и дело отворачиваются технические партнёры из-за призывов к насилию и прочего противоправного контента. В октябре 2020 года специалист по кибербезопасности Брайан Кребс составил список компаний-«соседей по серверам», обслуживаемым DDoS-Guard. Среди них нашелся даже «Хамас» (а также ресурсы, связанные с Garmin, McAfee, почтой AOL) и некоторое количество онлайн-казино и букмекеров.

В DDoS-Guard сказали Forbes, что, «насколько им известно», сейчас Parler не нарушает законы и не противоречит их собственной политике допустимого использования. На данный момент Parler действительно вряд ли может нарушать законы, так как представляет собой одну страницу parler.com с заявлениями руководства о том, что они будут бороться за сервис и поддерживать свободу слова. Мобильные приложения пока не работают.

Основатель Parler Джон Матце, женатый на дочери казанской чиновницы, ранее выражал уверенность, что сервис заработает до конца января.