Роскомнадзор направил TikTok по запросу российской Генпрокуратуры «уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». Популярные российские тиктокеры в последние дни призывают к участию в протестах против задержания Навального, в РКН считают, что призывы адресованы несовершеннолетним пользователям.

Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями.

Актуальным остаётся и требование РКН к YouTube перестать цензурировать адресованные российским пользователям видеоролики на острые социальные темы. Тем временем, в Instagram выдача популярных постов по геолокации «Красная Площадь» 17 января заполнялась автоматически сгенерированными селфи с фонами, намекающими на то, что люди находятся в другом месте (впрочем, Инстаграм позволяет устанавливать желаемую геолокацию вручную).

На момент публикации топ отвоевали посты с призывами выходить на митинг 23 января.

19 января в Инстаграме появились сториз популярных блоггеров с довольно похожим текстом о том, что Навальный своим возврашением специально подводит Россию под санкции, а властям надо отдать должное за то, что всё прошло тихо и интеллигентно. Некоторые блоггеры оказались активом агентства WildJam «эльфа-торговца» Ярослава Андреева. Последний заявил, что это личная инициатива инстаграм-звёзд, позже агентство сообщило прессе, что прекратило с ними сотрудничество.