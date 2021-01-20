Роскомнадзор направил TikTok по запросу российской Генпрокуратуры «уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». Популярные российские тиктокеры в последние дни призывают к участию в протестах против задержания Навального, в РКН считают, что призывы адресованы несовершеннолетним пользователям.
Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями.
Актуальным остаётся и требование РКН к YouTube перестать цензурировать адресованные российским пользователям видеоролики на острые социальные темы. Тем временем, в Instagram выдача популярных постов по геолокации «Красная Площадь» 17 января заполнялась автоматически сгенерированными селфи с фонами, намекающими на то, что люди находятся в другом месте (впрочем, Инстаграм позволяет устанавливать желаемую геолокацию вручную).
На момент публикации топ отвоевали посты с призывами выходить на митинг 23 января.
19 января в Инстаграме появились сториз популярных блоггеров с довольно похожим текстом о том, что Навальный своим возврашением специально подводит Россию под санкции, а властям надо отдать должное за то, что всё прошло тихо и интеллигентно. Некоторые блоггеры оказались активом агентства WildJam «эльфа-торговца» Ярослава Андреева. Последний заявил, что это личная инициатива инстаграм-звёзд, позже агентство сообщило прессе, что прекратило с ними сотрудничество.
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Ещё Песков призвал не финансировать Навального донатами. Наверное, лучше сбросить деньги на достройку дворца в Геленджике, а то он от плесени пострадал. Подскажите, куда переводить деньги?
Дворец не в Геленджике, кстати. Это к слову о медийной реальности. Но вам же всё равно, хомячки Навального.
Я дважды жил в этом ущелье с палатками.
Там было прикольно — никого, ручей, пляж, грецкие орехи и алыча по всему ущелью. Тогда там были только посты погранцов на скалах. И наша пара палаток. До Прасковеевки в магазин — 40-50 минут по морю вброд и по пляжу.
Плесенью покрыто это «разоблачение» Навальнера. Ему уже десять лет, только тогда они врали, что это «дворец» Медведева.
Прикольно, кстати, с точки зрения медийного анализа, что навальнеры, занимающиеся вбросами, пока вождь то в коме лежит, то в тюрьме сидит (видимо, фигачит его куратор, сексуальный партнёр и отравительница Мария Певчих), палятся из-за кривых рук и вообще коекакерства:
1. Во-первых, тайминг. Отзывы школоты на двухчасовый фильм появились через 15 минут после выкладки. «Миллионы просмотров» — в первые полчаса-час.
Я вообще довольно часто вижу, как палятся на тайминге, торопятся, выполняют план побыстрее.
Например, после волнений в Казахстане, в Жанаозене вечером в воскресенье, наши правозащитники стояли в 9 утра понедельника у казахского посольства с уже напечатанными плакатами «Нельзя стрелять в свой народ». За ночь напечатали, ага.
С «поддержкой» Голунова тоже спалились с таймингом, причём не только либерастические, но и центральные СМИ. Сделали всё быстрее в несколько раз, чем обычно развивается любой новостной сюжет.
Навальный тоже как-то спалился, опубликовав «отчёт» с графиками и выкладками, страниц на 20, как бы через несколько часов после события (инициированного также оппозицией) — но на Дальнем Востоке он был в сети через час. за час такая работа не делается, да и за несколько часов с трудом.
2. Во-вторых, лексика. Перевести из англоязычной методички «mudroom wardrobe» как «склад грязи» — это надо умудриться. Переводили явно Гуглом, на отвяжись. Но могли бы заменить нелепость — но нет, торопились. Склад грязи во дворце — никто прочёл второй раз, не включил голову. Аквадискотека тоже доставляет.
Но, естественно, это интересно только занудам. Хомячки хавают, чо.
P.S. Меня, кстати, забавляет, как возбуждённые сетевые пользователи, не только либерасты, но и поцреоты, всерьёз обсуждают, «десятки миллионов просмотров» ролика за сутки — накручены или нет, сколько стоили боты и т.п. Заметил бы накрутку Юутб (!!!).
Ни разу не видел в обсуждениях очень простой мысли, что это — просто число с названием «Просмотры», которое показывает раскручивающий Навальнера всеми возможными рекомендациями и фичерингами Ютуб. А не просмотры, которые никто извне не может посчитать или проверить.
Мы тут как-то уже обсуждали значение чисел количества найденных по запросу страниц в Яндексе и Гугле, показываемых в выдаче (равное нулю). Кое-кто на Роеме даже вкурил в большое значение этих крайне достоверных чисел.
Обсуждали и интересные наблюдавшиеся не раз феномены, когда у неправильных роликов на Ютубе счётчик мог крутиться обратно или замирать на несколько суток.
Но опять же, масса верит Ютубу и обсуждает это число как реальность.
Вообще медийная реальность давно оторвалась от действительной реальности.
Игорь, да я уже давно понял, что вы на тёмной стороне защитников режима :) Но я не хомячок Навального. У меня в Геленджике живёт знакомый, который участвовал в строительстве этого дворца. Он мне всё подтвердил вчера «А ты думаешь что я там строил все эти годы?» Кстати, единственный аэропорт, который Россия построила в 21 веке — это аэропорт Геленджика. Теперь понятно для чего и для кого.
> Кстати, единственный аэропорт, который Россия построила в 21 веке — это аэропорт Геленджика. Теперь понятно для чего и для кого.
А точно?
«В 2010-е годы несколько городов России получили, наконец, новые аэропорты. И если приуроченные к саммиту АТЭС и Олимпиаде-2014 аэровокзалы во Владивостоке и Сочи были разминкой, то открывавшиеся с 2015-го комплексы в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми, Саранске и Симферополе стали заметным явлением в отечественной архитектуре и строительстве. » https://sdelanounas.ru/blogs/107241/
В Симферополе здоровый аэропорт построили, я через него летал в прошлом году.
Довольно удивительно что подобные «трудности перевода» заметили только сейчас. Мне пришлось прочитать массу переводов, на разные языки, и, по этому опыту, даже у хороших переводов всегда заметны маркеры, типа способов строить фразы и предложения, идиом и пр., которые свойственны оригиналу, но абсолютно чужды языку, на который это переведено. Наверное, должен быть какой-то раздел лингвистики, который это изучает. У Навального изначально тексты были напичканы подобными английскими маркерами, из чего довольно логично сделать вывод что, что оригиналы написаны на английском как минимум частично.
«Кстати, единственный аэропорт, который Россия построила в 21 веке — это аэропорт Геленджика».
И вот всё у вас так. Не стыдно?
«Он мне всё подтвердил вчера «А ты думаешь что я там строил все эти годы?» »
И что он строил эти все годы? «Дачу Путина», которая есть в каждом регионе, возле каждого города и в каждом районе?
Я вот живу под Серпуховом — и там тоже есть «дача Путина» в Барсуках, в 15 км. Там тоже ФСО и вообще.
И так везде. И все точно-точно знают — ну вот как вы точно знаете, что был построен в этом веке один-единственный аэропорт.
>>Он мне всё подтвердил вчера «А ты думаешь что я там строил все эти годы?»
Почему вчера он подтвердил, а раньше не подтвердил?
Нечего было подтверждать?
Теперь можно подтверждать?
Для абсолютной достоверности сведения родственников лучше перепроверить у таксистов.
Как житель Геленджика могу сказать, что город переродился за последние годы, аэропорт как раз сейчас в процессе глубокой реконструкции. Отец двоих детей и противник того, чтоб детей призывали к митингам. Готов собственноручно помогать в борьбе с агитацией в социальных сетях. Куда подавать заявку?