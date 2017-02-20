Небольшой пример окна Овертона.

Предположим, пользователь заполнил заявку на сайте, указал все поля, выбрал товар, но остановился на последней странице и не оплатил. Сервис через пару часов или пару дней отправляет ему e-mail «дорогой друг, ты хотел купить нашу кофеварку, но так и не купил, вернись к нам, товар ещё ждёт!» — совершенно нормальная ведь ситуация.

Теперь, предположим, в совершенно аналогичной ситуации пользователь остановился на полшага раньше — все данные о себе заполнил, а кнопку «далее» не нажал. Если интернет-магазин позаботился о такой возможности заранее, то набранный и несохраненный почтовый адрес он мог вытащить из Javascript и опять догнать неудавшегося покупателя письмом. Это уже не так привычно, но вроде бы тоже ничего страшного. По крайней мере, объяснить морально-этическую разницу с предыдущим случаем очень сложно, а его мы признали нормальным.

Или вот, например, пользователь приходит в тот же магазин ещё раз. Сегодня он ничего не заполнил, но e-mail его известен через cookies, а что-то в корзину он положил. Есть какие-то причины не отправить ему письмо? Какие?

Усложняем ситуацию ещё чуть-чуть. Пусть второй визит будет не в тот же магазин, а в дружественный, в другой бренд той же компании, например. Пользователь никогда ничего не говорил второму бренду, но, тем не менее, бренд его знает и пишет ему письмо. Выглядит уже как-то откровенно отвратительно, но что содержательно изменилось с предыдущего уровня?

Ну и, наконец, последний шаг — наш #стартапдня. vegetatika.ru продает магазинам возможность отправки писем тем, кто бросил корзину, не оставив о себе никаких данных. Магия работает за счет сбора почтовых адресов на сайтах той же партнерской сети, т. е. при покупке услуг вегетатики магазин автоматически дарит ей данные своих лояльных, не бросающих корзины пользователей и улучшает качество сервиса для конкурентов. Этот момент на сайте проекта, конечно, не пиарится. Как вам бизнес?

По кривой дорожке можно пойти и ещё дальше, но, кажется, пока нет. В интернете есть несколько копий жалобы одного вебмастера, что собирающий адреса скрипт вегетатики попал на его WordPress вирусным способом, но жалоба одна, автор её — явно не очень IT-грамотный человек, можно считать, что это ложная тревога.

Об инвестициях в сервис говорить не приходится, зато, подозреваю, он был прибылен с первого месяца. В мире я быстро нашел только один аналог, visitedme.com, но, он, похоже, так и не запустился реально.