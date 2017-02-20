«Яндекс», запущенный в Турции в 2011 году, совместно с крупнейшим в стране сотовым оператором и партнером по дистрибуции Turkcell готовит к запуску поисковую систему Yaani. Об этом сообщают «Известия». В начале 2016 основатель «Яндекса» Аркадий Волож рассказывал, что, если появится партнер для дистрибуции, то можно занять большую долю рынка.

Сейчас в стране самым используемым поисковиком является Google, однако к нему часто блокируют доступ, как и к другим его сервисам — YouTube, Gmail. Цель нового проекта — заменить популярный поисковик, так как доля «Яндекса» намного ниже, чем у Google, — примерно 2%, по данным GlobalStat Counter, доля мобильного поиска — в пределах погрешности.

По информации «Известий», новый поисковик тестировали в доменной зоне .ru. Домен приобрели в конце января 2017 года. У Yaani не будет дополнительных сервисов (как, например, у «Яндекса»), поиск осуществляется в основном на турецких сайтах. Сейчас домен не работает.

Несмотря на то, что российская компания решила провести ребрендинг для турецкой аудитории, в начале этого года появилась новость, что в Турции разрабатывается «национальная» система поиска. Об этом заявил министр транспорта, мореплавания и связи Турции Ахмет Арслан. «Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке», — сообщил министр.