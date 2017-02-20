Вслед за Gett — Uber и Яндекс.Такси, на прошлой неделе, 16 и 17 февраля соответственно, начали тестировать фиксированные цены. Uber — в крупных городах России, а «Яндекс» в Нижнем Новгороде. Цена устанавливается до поездки и не будет меняться во время пути. Как рассказали vc.ru представители «Яндекс.Такси» — для них это пока эксперимент. У Gett похожая система действует с марта 2016 года — в Санкт-Петербурге есть возможность выбрать тариф «Эконом fix».
Яндекс.Такси рассказали, что итоговая цена рассчитывается на основе самого краткого расстояния пути и с учетом пробок. Стоимость поездки может измениться только в том случае, если время значительно отклоняется от прогноза и если клиент изменил точку назначения или попросил сделать остановку. Об этом рассказывали и представители Uber.
Раньше при заказе в трех службах по вызову автомобиля называли только примерные цены, из-за частых переплат у клиентов появлялись жалобы. Например, в начале этого года руководитель аналитического агентства Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев опубликовал пост, где рассказал о своем эксперименте: он проанализировал 132 поездки в «Яндекс.Такси» и в результате выяснил, что за это время он заплатил на 14% больше прогноза, то есть переплатил 6744 рубля, примерно по 50 рублей дополнительно за каждую поездку.
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Продолжу ветку из https://roem.ru/17−02−2017/243310/uber-public-fb-qa-drivers-angry/?comment-248047
В моем случае (Москва, ТТК и центр) цены у Убера заметно выросли — до уровня Gett.
При этом сервис — физический, т.е. автомобили и водители — безусловно ниже такси, т.к. в Убере тебя возят обыкновенные люди на своих машинах, и никаких «унижений» (это прямая цитата одного из водителей, который жаловался на то, что их «пытаются дрессировать») в большинстве своем не терпят, забрызганный чемодан могут отказаться положить в салон при занятом багажнике, могут курить, слушать самую странную музыку, да и города особенно не знают. А такси все-таки есть такси, даже в классе «эконом».
Зачем тогда вообще нужен Убер в Москве?