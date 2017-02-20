Вслед за Gett — Uber и Яндекс.Такси, на прошлой неделе, 16 и 17 февраля соответственно, начали тестировать фиксированные цены. Uber — в крупных городах России, а «Яндекс» в Нижнем Новгороде. Цена устанавливается до поездки и не будет меняться во время пути. Как рассказали vc.ru представители «Яндекс.Такси» — для них это пока эксперимент. У Gett похожая система действует с марта 2016 года — в Санкт-Петербурге есть возможность выбрать тариф «Эконом fix».

Яндекс.Такси рассказали, что итоговая цена рассчитывается на основе самого краткого расстояния пути и с учетом пробок. Стоимость поездки может измениться только в том случае, если время значительно отклоняется от прогноза и если клиент изменил точку назначения или попросил сделать остановку. Об этом рассказывали и представители Uber.

Раньше при заказе в трех службах по вызову автомобиля называли только примерные цены, из-за частых переплат у клиентов появлялись жалобы. Например, в начале этого года руководитель аналитического агентства Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев опубликовал пост, где рассказал о своем эксперименте: он проанализировал 132 поездки в «Яндекс.Такси» и в результате выяснил, что за это время он заплатил на 14% больше прогноза, то есть переплатил 6744 рубля, примерно по 50 рублей дополнительно за каждую поездку.