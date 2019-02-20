Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) завершает фазу инвестирования и фокусируется на развитии портфельных IT-стартапов, передал ТАСС сообщение фонда.

«Часть направлений деятельности ФРИИ будет оптимизирована: фонд приостановит образовательные программы с вузами и школами, а также сократит работу по поддержке стартапов в ряде регионов. При этом ФРИИ продолжит заниматься законотворческой деятельностью: в частности, сейчас эксперты фонда участвуют в подготовке изменений в закон «Об информации», которые обеспечат свободу обращения данных на рынке».

Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учреждён Агентством стратегических инициатив по предложению президента Владимира Путина. С 2013 года занимался инвестированием в проекты на ранних стадиях, образовательными и законотворческими инициативам.

ФРИИ сократит около 35 человек из 150 работающих в фонде. Инвестиции в новые компании всё ещё возможны, но из средств, полученных от продажи нынешних проектов, ФРИИ называет модель «фондом бесконечного цикла». Стоимость принадлежащих ФРИИ долей в портфельных проектах сам фонд оценивает в 5,5 млрд рублей. Всего в портфеле около 350 действующих IT-стартапов, как считают во ФРИИ их капитализация превышает 20 млрд рублей, а к концу года может достигнуть 30 млрд.