После публикации в РБК и Facebook Ашота Оганесяна сведений о том, что украденная в 2019-м году из Сбербанка клиентская база весила 5,7Гб, решение красногорского суда, как и карточка самого дела, содержащее данные сведения, исчезло с сайта суда.

Цитаты из дела остались в статье РБК. В них, в частности, утверждается:

«С 08 часов 31 минуты до 18 часов 43 минут Зеленин С.А. произвел копирование указанного многотомного архива», — говорится в приговоре. В суде не раскрывают, сколько именно данных скачал Зеленин. Указано только, что архив был поделен на 187 частей и весил 5,7 Гб. По подсчетам основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, который ознакомился с пробником базы данных, файл размером 5,7 Гб может содержать 10 258 256 записей, если база архивирована, то в ней число записей еще больше — в два-три раза. Файл под названием «мундиаль.mp4» (назван как видеозапись для сокрытия текстового содержимого) был отправлен по корпоративной рабочей почте с рабочего компьютера на рабочий ноутбук, скачан на личную флеш-карту объемом 8 Гб и оттуда отправлен на домашний ноутбук.

Сам «Сбербанк» ранее декларировал, что действия её бывшего сотрудника скомпрометировали не менее 200 клиентов.