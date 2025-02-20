Необанки «Яндекс» и «Т-Банк» разослали пользователям уведомления о снижении ставок на накопительные счета при отсутствии изменений ключевой ставки ЦБ с декабря 24-го года.



Формулировки сообщений банков даже не поясняют направление изменения ставок — то, что они понижаются в текстах не сообщается.

При этом изменения достаточно существенны: доходность накопительных счетов как способа хранения денег при понижении ставки дохода на 1 п.п. с текущих значений, снижается более, чем на 5,5%.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>