Компания «Яндекс» опубликовала отчётность за 2024-й год и последний квартал 2024-го года (полная версия доступна отдельно).

Как и раньше, наилучшую динамику доходов из крупных направлений бизнеса демонстрирует райдтех и екоммерс (41% год к году), у «Поиска и портала» прирост этого же параметра 30%.

По развлекательным сервисам выручка растёт на 56% в год, но составляет лишь около 3% группы, да ещё и с отрицательной EBITDA (здесь сравнивается год к году последний квартал).

Также с отрицательной EBITDA работает сервис бронирований с динамикой прироста выручки меньше 30% год к году в поквартальной выручке, и 41% за целый год: то есть, динамика продаж бронирований существенно снизилась.

Интересно, что прирост выручки группы на 37% значительно опережает прирост числа сотрудников «Яндекса» в офисе (15% год к году), так и занятых наёмных сотрудников на должностях вроде сотрудников складов (14%), то есть в «Яндексе» выручка на сотрудника растёт ещё быстрее, чем общая.

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