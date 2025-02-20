Олег Капитанов, глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга, озвучил, что камеры наблюдения Питера обучены распознавать «этническую принадлежность лиц». Используется эта возможность для составления «автоматизированных статистических отчётов».

Делается это ради для удобства мигрантов, в частности — для привлечения волонтёров и полицейских, говорящих на разных языках при проведении массовых мероприятий, пояснили «Коммерсанту» в комитете по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга.

Отношение к мигрантам в Санкт-Петербурге всегда было немного напряжённое: как один из мегаполисов России он привлекает достаточно большое количество приезжих, которые плохо адаптируются в местную нетерпимую к бескультурью среду. Например, в 2024-м году из Питера депортировали 14 тысяч мигрантов, а 88 тысяч привлекли к ответственности, за нарушение правил въезда и пребывания.

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