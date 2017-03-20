Огромная часть моего времени и рабочего, и нерабочего посвящена стартапам; естественно, что очень заметная часть проектов, которые я как-то вижу, — американские, приходится знать довольно много про их экономику, их потребление, их деньги. И в целом — люди как люди, да, конечно, они богаче и многое в США развито лучше, в некоторых сегментах опережение на годы, а где-то и на десятилетия, но планета та же самая, ничего действительно удивительного, очень редко приходится стоять с выпученными глазами и не понимать, как так. Сегодня — исключение.

#стартапдня Goat — это специальный сервис объявлений о продаже дорогих, дизайнерских и коллекционных кроссовок. Не категория в подразделе Авито и Юлы, не раздел в VestiAire Collective, а отдельное приложение с отдельным венчурным финансированием и оценкой порядка ста миллионов долларов. Хорошо, конечно, что не единорог, но сто миллионов долларов за приложение по перепродаже кроссовок! Это ж насколько хорошо должно быть всё в стране, чтобы такое зажило. Давайте даже предположим, что инвесторы лохи и никогда свои деньги не вернут (хотя в списке имена очень солидные, эти обычно глупо не ошибаются), но как хорошо должно быть в стране, чтобы хотя бы лохам пришло в голову, что для дорогих кроссовок нужен свой отдельный классифайд! Оценка в сто миллионов для венчурного раунда, напомню, означает, что по мнению фондов проект будет стоить триста или больше — им ещё с прибылью выйти надо, а не только войти. Ну или с другой стороны, вторичный рынок кроссовок в США — 1.2 миллиарда долларов в год. Это вполне оправдывает цену стартапа (инвесторы не идиоты) — но это же шок и безумие.

Кроме непропорциональности позиционирования и вложенных денег Goat довольно скучный. Основная модель работает в точности как у того же VestiAire Collective — это, видимо, самый лучший вариант для дорогих товаров. Продавец выгружает свои сокровища на сайт, покупатель выбирает что-то, что ему подходит, кликает и вносит 100% предоплаты. Goat отправляет уведомление продавцу, тот только в этот момент идет на почту и шлет свои кроссовки, но не покупателю, а в Goat. Там их проверяют на оригинальность и состояние, если всё ок — пересылают дальше товар и деньги за вычетом своей комиссии (9.5%), если нет — возвращают то и другое первоначальным владельцам.

Ещё за счет узости ниши Goat реализовал две идеи, которые почти не по силам проектам общего назначения. Во-первых, инструкция по созданию объявлений. Он четко описал, как их надо писать, под какими углами, в каком освещении и сколько раз надо фотографировать кроссовки и берет только тех продавцов, которые способны эту инструкцию соблюсти. В результате покупатели видят гораздо более приятный контент, чем на обычных досках. Во-вторых, склейка объявлений по модели. Если 30 продавцов продают нераспакованный серенький Nike сентябрьской коллекции 94-ого года, то покупателю надо знать только то, по какой минимальной цене будет какой размер, а не то Jack его поставит или John, — гарантия оригинальности всё равно от сервиса. В итоге объявление выглядит как одно, а если нужного размера нет, то можно оставить заявку — плачу $700 за 11-ый. Может быть, кого-то из продавцов и заинтересует, и отдадут то, что раньше не планировали.

Но все эти нововведения на фоне основной идеи бизнеса, по-моему, меркнут. Борьба за вторичный рынок кроссовок!