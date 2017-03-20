Яндекс.Деньги тестируют арбитражный сервис «Защита покупателя», говорится в сообщении платежного сервиса. Если интернет-магазин пришлёт не то, что обещал, слишком затянет с доставкой или вовсе не привезёт заказ, покупатель сможет вернуть деньги, обратившись в платёжный сервис, обещают в компании. Сервис действует только для покупок, оплаченных Яндекс.Деньгами, и не касается цифровых товаров, покупок у частных продавцов и денежных переводов между пользователями.
По данным TNS Russia, около 66% россиян платят за интернет-покупки безналичными способами. Результаты исследования Яндекс.Маркета и GfK показывают, что 47% отказов от онлайн-оплаты связано с недоверием пользователей к малознакомым сайтам. В международной практике крупные площадки достаточно часто предлагают дополнительную защиту покупателю, свои механизмы возврата средств за неудачные покупки есть в частности у eBay и Aliexpress.
В России в ближайшее время может вступить в действие законодательная норма, требующая от маркетплейсов нести ответственность перед покупателем в той же мере, что и интернет-магазин. В результате основным пострадавшим окажется Яндекс.Маркет, который могут заставить возвращать полную сумму покупки во всех недобросовестных магазинах, которые смогли зарегистрироваться в сервисе.
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Это функция не назрела, а просто перезрела уже как несколько лет.
Сбербанк пошел яндекс.деньгам на пользу, если бы им продолжал владеть яндекс то они бы до этой самой главной функции наверное и не дошли бы, яндекс судя по тому как он пытается притормозить закон о макретплейсах, очень не любит ответственность.
Причем нелюбовь какая то не рациональная, по моему ежу понятно что яндекс маркет должен людям гарантии давать чтоб те перед покупкой не проводили глубокий анализ магазина представленного на маркете, но нет, яндекс против ответственности и все тут.
Может яндеку нужно яндекс.маркет тоже продать сбербанку ?
Тот же хочет свою площадку для екомерса, глядишь сбербанк сможет что то путевое сделать из маркета….