Яндекс.Деньги тестируют арбитражный сервис «Защита покупателя», говорится в сообщении платежного сервиса. Если интернет-магазин пришлёт не то, что обещал, слишком затянет с доставкой или вовсе не привезёт заказ, покупатель сможет вернуть деньги, обратившись в платёжный сервис, обещают в компании. Сервис действует только для покупок, оплаченных Яндекс.Деньгами, и не касается цифровых товаров, покупок у частных продавцов и денежных переводов между пользователями.

По данным TNS Russia, около 66% россиян платят за интернет-покупки безналичными способами. Результаты исследования Яндекс.Маркета и GfK показывают, что 47% отказов от онлайн-оплаты связано с недоверием пользователей к малознакомым сайтам. В международной практике крупные площадки достаточно часто предлагают дополнительную защиту покупателю, свои механизмы возврата средств за неудачные покупки есть в частности у eBay и Aliexpress.

В России в ближайшее время может вступить в действие законодательная норма, требующая от маркетплейсов нести ответственность перед покупателем в той же мере, что и интернет-магазин. В результате основным пострадавшим окажется Яндекс.Маркет, который могут заставить возвращать полную сумму покупки во всех недобросовестных магазинах, которые смогли зарегистрироваться в сервисе.