Обновлено 13:00 20 Марта. В «Яндексе» опровергли создание приложения для ЦИК под выборы:

Яндекс не планирует выпускать мобильное приложение или отдельный сервис по поиску избирательных участков. На наших картах участки можно найти уже сейчас. Мы предложили Центральной избирательной комиссии принять участие в партнерской программе Яндекс.Справочника, чтобы увеличить полноту и точность отображения на картах отделений ЦИКа и избирательных участков. Это предложение также отправлено и другим организациям, в том числе государственным. Программа позволяет организациям с более чем 30 отделениями автоматически обновлять данные о себе в Яндекс.Справочнике. В ней уже участвуют банки, почтовые отделения, АЗС, магазины и другие организации с разветвленной филиальной сетью.

Представители «Яндекса» и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) думают о создании мобильного приложения, которое будет помогать избирателям находить более удобные участки для голосования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина и одного участника встречи 16 марта в Центризбиркоме, где проходило обсуждение этого вопроса. Дата запуска сервиса неизвестна. В ближайшее время должны пройти следующие встречи, на которых будут рассматриваться детали о работе нового сервиса.

Лопатин добавил в разговоре с изданием, что сейчас ведутся переговоры о внедрении интерактивной карты по поиску участковых комиссий. В ЦИК надеются на то, что потенциальная услуга будет предоставляться бесплатно. Другой источник заявил, что они ищут любые возможности по привлечению избирателей, которые раньше на выборы не ходили. Так, возможно, новое мобильное приложение привлечет к голосованию больше молодежи.

Источники также отметили, что сотрудничество выгодно обеим сторонам: в «Яндексе» появится больше пользователей, а ЦИК получит полезный ресурс. В издании подчеркнули, что подобный опыт совместной работы компании с Центризбиркомом уже был на думских выборах в 2016 году, когда «Яндекс» оказывал информационную поддержку избирателям.

Сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович общался с ЦИК через Минсвязи и к выборам 2012 года запустил для избирателей назвисимое электоральное приложение-шпаргалку, которое напоминало, «что на участке важно, что правильно, что сомнительно». «это ЦИКовское должно быть приложение, по-хорошему!» — считал покойный Сегалович. Другая инициатива сооснователя «Яндекса» — WiFi-интернетизация участков — в тот раз осталась нереализованной.