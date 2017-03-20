Российский венчурный фонд Life.SREDA и малазийская компания MDEC запустили финтех фонд на $20 миллионов и откроют коворкинг в столице Малайзии, сообщила Firrma. К концу этого года объем может увеличиться до $50 миллионов. Инвестиционный директор фонда Игоря Песина отметил, что малазийский рынок перспективен для финтеха. В будущем, по его словам, он может стать азиатской платформой для ведущих финтех-стартапов по всему миру.

В 2015 году фонд Life.SREDA перенес штаб-квартиру в Сингапур и увел за собой портфельные компании. Там же фонд запустил проазиатский акселератор InspirAsia. Летом 2015 вместе с Marvelstone Life.SREDA приготовилась вложить $20 млн в корейские стартапы. Среди других интересных фонду стран упоминались Вьетнам, Тайланд, Мьянма, Филиппины, Гонконг, Индонезия.

Два года назад аналитики Interweb Pro и международный инвестиционный фонд Digital Media Partners провели глубокое исследование технологического рынка Юго-Восточной Азии. Roem.ru публиковал материалы о рынках ЮВА в спецпроекте: