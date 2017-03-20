Сотовый оператор Vodafone и несколько неназванных британских банков разорвали контракты с YouTube из-за того, что сервис показал рекламу в видео, которые могут навредить репутации бренда. Представители рекламного сообщества обнаружили, что их реклама транслируется на экстремистских каналах, принадлежащих египетскому проповеднику Вагди Гонейму, исповедующему радикальный Ислам. По их подсчетам, Гонейм мог получить более $300 000 от рекламы крупнейших британских компаний, большинство клиентов которых не разделяют идеологию автора видеороликов. Гонейму ранее был запрещен въезд в Великобританию из-за обвинений в пропаганде терроризма.

О намерении разорвать контракт с YouTube также объявило шестое по величине в мире рекламное агентство Havas, которое размещает в частности рекламу оператора O2 и Королевской почты Великобритании. Рекламные бюджеты Havas UK составляют около $500 млн в год. Президент другого крупнейшего рекламного агентства WPP также заявил, что «такие компании, как Google и Facebook должны осознавать свою ответственность за то, в каком контексте появляется реклама их клиентов и обеспечить соответствие условий размещения ценностям брендов».

Управляющий директор британского офиса Google Ронан Харрис пообещал, что компания ужесточит контроль за партнерами, подключенными к системе размещения рекламы AdSence. По его словам, за 2016 год британский офис Google отключил от AdSence более 100 тыс партнеров и заблокировал рекламу в 300 млн видео.