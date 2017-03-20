«ВКонтакте» займется краудфандингом


«ВКонтакте» объявила о запуске сервиса денежных переводов владельцам сообществ. По словам директора по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрия Иванова, соцсеть «закладывает фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ». В отличие от классических площадок по краудфандингу «ВКонтакте» не предъявляет специальных требований к проектам. К примеру на большинстве площадок проект должен собрать определенную сумму денег, и если он ее не собирает, средства возвращаются, также проекты должны соответствовать ряду требований. «ВКонтакте» разрешает собирать деньги на любые цели.

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