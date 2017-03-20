Российская компания oneFactor, инвестором которой является USM Holdings Алишера Усманова, совместно с компанией Media Direction Group (входит в рекламный холдинг Omnicom) запустила в коммерческую эксплуатацию систему размещения наружной рекламы с помощью искусственного интеллекта. Как рассказали агентству ТАСС в oneFactor, холдинг USM инвестировал в технологию более $2 млн.

Новый продукт oneFactor и Media Direction Group позволяет управлять выходами контента на цифровых наружных конструкциях в режиме реального времени. Он оценивает пешеходный и автомобильный поток рядом с цифровыми носителями с учетом их направления движения и показывает те рекламные сообщения, которые соответствуют интересам, социально-демографическому профилю или другим критериям, выбранным рекламодателем.

Как утверждают авторы технологии, не только использовать стандартные параметры задания целевых аудиторий, но и, например, предсказывать потребность пользователя в заказе такси или поиске работы. Среди компаний, которые протестировали технологию, российский Uber, фармкомпания Bayer, цифровой ритейлер MediaMarkt, торговая сеть Metro, компания HeadHunter и производитель игрушек Hasbro.