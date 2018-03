Советник президента Герман Клименко предсказал, что в день блокировки из мессенджера уйдут чиновники, а вслед за ними и журналисты: «Дурову этот расклад не понравится». Ранее днём Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, мессенджер должен в течение 15 дней предоставить спецслужбе ключи для дешифровки сообщений. В противном случае, мессенджер, как зарегистрированный российский «организатор распространения информации» может быть заблокирован в Рунете. Следует отметить, что по российскому праву мессенджеры и сайты не могут рассказывать о своих контактах с уполномоченными органами. В январе 2018 года Правительство РФ засекретило надзор ФСБ над «организаторами распространения информации». Сейчас создатель Telegram Павел Дуров называет угрозы российских властей заблокировать мессенджер тщетными:

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018