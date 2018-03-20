Советник президента предсказал бегство чиновников и журналистов из Telegram


Советник президента Герман Клименко предсказал, что в день блокировки из мессенджера уйдут чиновники, а вслед за ними и журналисты: «Дурову этот расклад не понравится». Ранее днём Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, мессенджер должен в течение 15 дней предоставить спецслужбе ключи для дешифровки сообщений. В противном случае, мессенджер, как зарегистрированный российский «организатор распространения информации» может быть заблокирован в Рунете. Следует отметить, что по российскому праву мессенджеры и сайты не могут рассказывать о своих контактах с уполномоченными органами. В январе 2018 года Правительство РФ засекретило надзор ФСБ над «организаторами распространения информации». Сейчас создатель Telegram Павел Дуров называет угрозы российских властей заблокировать мессенджер тщетными:

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни».

Прогноз Германа Клименко:

Меня тут пытают журналисты по поводу Дурова. Честно говоря сегодня какой то очень беготной день и некогда смотреть что там и как в этом сериале между РКН и Дуровым.

Но на тему бесполезности, я бы заметил один деталь

Можно заблокировать или нельзя. Насколько будет недоступен Телеграм, а насколько доступен, можно дискутировать бесконечно.

Но. Ровно в день блокировки все чиновники и все кто так или иначе связан с государством закроют свои телеграмчики и уютные канальчики, ведь их же никто читать не будет.

И вслед за чиновниками, уйдут журналисты. И остался всего один пустяк — догадаться куда вся эта толпа уйдет и какому ресурсу создаст имидж.

Думаю что Дурову этот расклад не должен нравиться никак.

Выбор редакции

Добавить 7 комментариев

  • Ответить
    Альтер Эго

    Год назад Сталик Ханкишиев изгнал Клименко из Facebook во ВКонтакте. FB повел себя откровенно недружелюбно по отношению к российскому чиновнику, и Клименко воспользовался лояльной по отношению к РФ, альтернативной соцсетью. Но…
    В 2018 мы читаем российского интернет-чиновника в… FB. В сети, которая, как не соблюдала законодательство РФ, так и не соблюдает и чиновников это, соблюдение российского законодательства об интернете, в действительности, не особо то и волнует.

  • Ответить
    whocares

    Почему этот чиновник так безграмотно пишет? Он же вроде в советской школе учился, старой закалки человек должен быть. Герман не уважает русский язык? Или своего читателя? Или обоих?

  • Ответить
    Herbonit

    Российский чиновник хуже чумы, хуже только американская «демократия».

    Единственный IM который может пробиться через говенный интернет. Блокировка то обойдется через proxy и vpn, но тогда скорее всего умрет эта плюшка.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое