Советник президента Герман Клименко предсказал, что в день блокировки из мессенджера уйдут чиновники, а вслед за ними и журналисты: «Дурову этот расклад не понравится». Ранее днём Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, мессенджер должен в течение 15 дней предоставить спецслужбе ключи для дешифровки сообщений. В противном случае, мессенджер, как зарегистрированный российский «организатор распространения информации» может быть заблокирован в Рунете. Следует отметить, что по российскому праву мессенджеры и сайты не могут рассказывать о своих контактах с уполномоченными органами. В январе 2018 года Правительство РФ засекретило надзор ФСБ над «организаторами распространения информации». Сейчас создатель Telegram Павел Дуров называет угрозы российских властей заблокировать мессенджер тщетными:
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.
— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018
«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни».
Прогноз Германа Клименко:
Меня тут пытают журналисты по поводу Дурова. Честно говоря сегодня какой то очень беготной день и некогда смотреть что там и как в этом сериале между РКН и Дуровым.
Но на тему бесполезности, я бы заметил один деталь
Можно заблокировать или нельзя. Насколько будет недоступен Телеграм, а насколько доступен, можно дискутировать бесконечно.
Но. Ровно в день блокировки все чиновники и все кто так или иначе связан с государством закроют свои телеграмчики и уютные канальчики, ведь их же никто читать не будет.
И вслед за чиновниками, уйдут журналисты. И остался всего один пустяк — догадаться куда вся эта толпа уйдет и какому ресурсу создаст имидж.
Думаю что Дурову этот расклад не должен нравиться никак.
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Он забыл, что в Telegram есть VPN (или не знает, что это такое)
Год назад Сталик Ханкишиев изгнал Клименко из Facebook во ВКонтакте. FB повел себя откровенно недружелюбно по отношению к российскому чиновнику, и Клименко воспользовался лояльной по отношению к РФ, альтернативной соцсетью. Но…
В 2018 мы читаем российского интернет-чиновника в… FB. В сети, которая, как не соблюдала законодательство РФ, так и не соблюдает и чиновников это, соблюдение российского законодательства об интернете, в действительности, не особо то и волнует.
Почему этот чиновник так безграмотно пишет? Он же вроде в советской школе учился, старой закалки человек должен быть. Герман не уважает русский язык? Или своего читателя? Или обоих?
Александр, он не про техническую невозможность, а про административный запрет.
Журналистам-то какой может быть запрет?
По мысли Германа, им без чиновников станет скучно.
Российский чиновник хуже чумы, хуже только американская «демократия».
Единственный IM который может пробиться через говенный интернет. Блокировка то обойдется через proxy и vpn, но тогда скорее всего умрет эта плюшка.