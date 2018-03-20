Меня тут пытают журналисты по поводу Дурова. Честно говоря сегодня какой то очень беготной день и некогда смотреть что там и как в этом сериале между РКН и Дуровым.

Но на тему бесполезности, я бы заметил один деталь

Можно заблокировать или нельзя. Насколько будет недоступен Телеграм, а насколько доступен, можно дискутировать бесконечно.

Но. Ровно в день блокировки все чиновники и все кто так или иначе связан с государством закроют свои телеграмчики и уютные канальчики, ведь их же никто читать не будет.

И вслед за чиновниками, уйдут журналисты. И остался всего один пустяк — догадаться куда вся эта толпа уйдет и какому ресурсу создаст имидж.

Думаю что Дурову этот расклад не должен нравиться никак.