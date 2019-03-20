В начале года App Annie опубликовали очередной 160 страничный отчёт о рынке мобильных приложений в 2018 году. Из исследования стало известно предположение аналитиков: подконтрольный Mail.ru Gruop музыкальный проект Boom обогнал по доходам Яндекс.Музыку.

Осенью 2017 года App Annie назвали мобильное приложение Яндекс.Музыки самым доходным неигровым приложением в России. В июле 2018 представители ВКонтакте рассказали, что число активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, «Одноклассников» и мобильном приложении BOOM (все перечисленные входят в Mail.ru Group) превысило 1,5 миллиона. Редакция Roem сопоставила тогда данные MRG и слова главы группы компаний Яндекс Аркадия Воложа о том, что в их сервисе 1 миллион подписчиков. Roem предположил, что с учётом динамики роста конкурентов, Яндекс.Музыка может быстро потерять лидерство по доходам. Оценки, опубликованные App Annie, подтвердили прогноз. Впрочем, оценки не опираются на официальные данные Яндекса.

В начале марта 2019 Яндекс.Музыка отказалась раскрыть редакции актуальное число подписчиков. В свою очередь из отчётности Mail.ru Group за 2018 выяснилось, что активных платных и пробных подписок на социальных платформах и в приложении BOOM в декабре 2018 года насчитывалось 2,1 миллиона. В идентичной официальной отчетности YNDX не раскрывает показатели своей «Музыки» отдельно. Музыкальный проект входит в бизнес-единицу «Медиасервисы» (КиноПоиск, Музыка, Яндекс.Афиша, Телепрограмма): об успехах блока в целом можно узнать из мартовской презентации Яндекса для Deutsche Bank.

YNDX подсчитал, что блок «Медиасервисы» в 2018-м году сгенерировал отрицательную прибыль в 810 миллионов рублей

В марте конкуренты Яндекса из Mail.ru Group, предположительно уже лидирующие, официально объявили, что они намерены потратить на развитие своих контент-сервисов в 2019 году несколько меньшую сумму, а именно — лишь полмиллиарда рублей.