В рамках онлайн-конференции "Коммерсанта" представители российских онлайн и оффлайн-ритейлеров рассказали о том, какое влияние кризис и вирус уже оказали на бизнес и что ожидается в кратко- и среднесрочной перспективе.

Все сошлись в оптимистичной уверенности, что отрасль уже восстанавливается от мартовского шока, а настоящие проблемы начнутся у нее примерно через полгода, когда на людях и экономике скажутся эффекты срочной самоизоляции. Январь и февраль 2020 года участники сочли очень хорошими для рынка, рост продаж был больше, чем в аналогичном периоде 2019. Рынок электронной коммерции в 2019 году достиг $30,6 млрд и почти догнал индийский ($32 млрд).

Дмитрий Селихов (Alibaba/Tmall) рассказал о нулевой комиссии на Aliexpress для новых продавцов. Подключившимся к площадке после 31 марта новым магазинам дадут торговать с нулевой комиссией -- на первые 100 заказов либо на полгода (сейчас комиссия -- 5%-8%). Селихов утверждает, что доставка заказов из Китая восстановлена "на 90%", а компании затратила 90 млн рублей на компенсации за потерянные посылки. Глобально Aliexpress "не почувствовал особенного влияния".

Глава Robokassa Татьяна Глазачева: к интернет-эквайрингу подключаются новые индустрии. Наблюдается взрывной рост подключенных аптек. Магазины, выпускавшие майки с мемами и надписями, переключаются на брендированные маски с логотипами компаний. Обнаружился поток новых бизнесов, связанных с предсказаниями и гаданиями. Растёт всё, что связано с личностным ростом: обучение, репетиторство, развитие soft skills, тренинги, коучинги, попытки найти новые ниши для потенциального трудоустройства, перепрофилироваться.

Подавляющее большинство участников круглого стола считают, что в создавшейся ситуации маркетплейсы станут спасателями для малых бизнесов, в первую очередь тех, которые впервые выходят в онлайн. Самостоятельно делать сайты, логистику, маркетинг и прочее им будет трудно. В среднем, чтобы начать продавать в Сети, компании надо заключить контракты с 19 другими компаниями. Лидеров рынка новые компании уже не догонят, но волна новых бизнесов онлайн обеспечит ему "радикальной иной уровень роста" в сентябре-октябре.

Михаил Замыцкий, "Ситилинк": компания наблюдает повышенный спрос на технику для удаленной работы: ноутбуки, гарнитуры. Компании "хватит товара на месяц простоя китайских фабрик".

Руководитель комитета по электронной коммерции Торгово-Промышенной Палаты Алексей Фёдоров: закон о дистанционной продаже лекарств скорее всего будет принят, хотя есть "огромное лобби" против этого. Сама Палата лоббирует дистанционную торговлю алкоголем, уже продумала все механизмы и составила дорожную карту. Торговля лекарствами принесёт лидирующим маркетплейсам "дополнительно десятки миллиардов рублей".

Фёдоров спрогнозировал радикальный рост оплаты картами: сейчас это 65%-67%, остальное -- оплата наличными. К концу года на карты будут приходиться 90%. Этому поспособствует то, что "появилось три больших маркетплейса, которым граждане доверяют": предоплата на солидной площадке не воспринимается как риск, человек верит, что деньги не пропадут, проблемы решат.

Через 2 года максимум точно будет 90% оплат картой, после чего магазины смогут пренебречь стоимостью логистики, "это будет не кост, а маркетинг", одна доставка будет обходиться не более чем в $1.

Разное: даже в европейских странах, не закрывшихся на карантин, у оффлайн-ритейлеров продажи упали на 80%. Европейский фешн отказывается от осенних коллекций, но научился выбирать ткани по скайпу, закупая их целиком онлайн у китайских и итальянских поставщиков. "Скоро все научатся торговать онлайн". Спрос на одежду "стремительно сжимается" и у россиян.

Вырос трафик в оффлайновых магазинах "Леруа Мерлен": настало время делать ремонт.

"Если не маркетплейсы, то" соцсети: ВКонтакте делает сервисы для малого бизнеса, Aliexpress интегрируется в ВК в рамках нескольких разных продуктов.

В регионах будет развиваться "вичат-экономика": пенсионерка сможет написать, что ей надо хлеба, боту в мессенджер, магазин у дома пошлёт паренька с продуктами.