Правительство РФ одобрило законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"". Правительство признаёт, что запрет на потери при инвестировании делает госучастие в инновационных проектах "токсичным". Поддержка фокусируется на проектах поздних стадий, где риски невысокие, но и о пропрывных разработках речь не идёт.

Допустимый риск, невозврат венчурных инвестиций в технологические проекты осенью 2019 упомянул в своих "Поручениях" правительству президент Путин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заметил осенью: "Излишне сложное, нетерпимое к предпринимательскому риску регулирование сделало госденьги неприемлемыми для стартапов". Рустэм Хайретдинов, вице-президент ГК InfoWatch ранее объяснял причины: "Пропотеряшь госденьги — познакомишься со Следкомом, компанейские — со службой безопасности компании, частные деньги бизнесменов 90-х — с горцами. Поэтому менеджеры таких фондов в терминах риск/прибыль не мыслят".