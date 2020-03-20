Администрация президента РФ по просьбе «Коммерсант FM» составила список людей, которых можно считать «российским ответом Илону Маску». Среди крупных технологических предпринимателей и учёных оказался Павел Дуров. По настоянию ФСБ и РКН, Telegram братьев Дуровых, должен был бы быть заблокирован в Рунете ещё 2 года назад, в апреле 2018, но декларируемых целей власти не достигли ни тогда ни сейчас.
В Роскомнадзоре высокую оценку Кремлём деятельности Дурова комментировать отказались .
Кроме Павла Дурова, «русскими Илонами Масками» в Кремле назвали:
Алексея Фёдорова, Российский квантовый центр (физика, создатель квантового блокчейна);
Аркадия Воложа, «Яндекс»;
Артёма Кухаренко, NtechLab (распознавание лиц);
Валерия Ильинского и Артёма Елмуратова, Genotek (генетика);
Давида Яна, ABBYY (распознавание текста и иностранные языки);
Илью Сачкова, Group-IB (кибербезопасность);
Илью Чеха, «Моторика» (протезирование);
Никиту Чен-Юн-Тай, Apis Cor (3D-печать в строительстве);
Николая Сторонского, Revolut (финтех);
Олега Кивокурцева, Promobot (робототеника);
Татьяну Бакальчук, Wildberries (онлайн-торговля);
Эдуарда Гуриновича, CarPrice (сервис по продаже автомобилей).
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Могли бы и Игоря Сысоева упомянуть в этом списке: и продукт на весь мир известен, и Игоря тоже хорошо знают в ИТ-мире. И с коммерческой точки зрения хороший кейс: заработать на open source продукте, ни haproxy, ни varnish-у, ни cherokee этого не получилось сделать, хотя был момент когда каждый из них был популярнее nginx-а.