Администрация президента РФ по просьбе «Коммерсант FM» составила список людей, которых можно считать «российским ответом Илону Маску». Среди крупных технологических предпринимателей и учёных оказался Павел Дуров. По настоянию ФСБ и РКН, Telegram братьев Дуровых, должен был бы быть заблокирован в Рунете ещё 2 года назад, в апреле 2018, но декларируемых целей власти не достигли ни тогда ни сейчас.

В Роскомнадзоре высокую оценку Кремлём деятельности Дурова комментировать отказались .

Кроме Павла Дурова, «русскими Илонами Масками» в Кремле назвали:

Алексея Фёдорова, Российский квантовый центр (физика, создатель квантового блокчейна);

Аркадия Воложа, «Яндекс»;

Артёма Кухаренко, NtechLab (распознавание лиц);

Валерия Ильинского и Артёма Елмуратова, Genotek (генетика);

Давида Яна, ABBYY (распознавание текста и иностранные языки);

Илью Сачкова, Group-IB (кибербезопасность);

Илью Чеха, «Моторика» (протезирование);

Никиту Чен-Юн-Тай, Apis Cor (3D-печать в строительстве);

Николая Сторонского, Revolut (финтех);

Олега Кивокурцева, Promobot (робототеника);

Татьяну Бакальчук, Wildberries (онлайн-торговля);

Эдуарда Гуриновича, CarPrice (сервис по продаже автомобилей).