Около 1400 сотрудников Alphabet подписали письмо к гендиректору компании Сундару Пичаи с требованием более ответственно подходить к процедуре сокращения штата. В частности, авторы документа требуют попытаться избежать увольнений в странах, где продолжаются военные конфликты или гуманитарные кризисы, прежде всего на Украине. Также авторы петиции обращают внимание на то, что часть уволенного персонала может потерять рабочие визы и лишиться возможности оставаться в США и Европе. Авторы просят оказать приоритет бывшим сотрудникам компании при заполнении новых открытых вакансий, а также позволить специалистам, которых все же решено сократить, закончить их текущие проекты в компании. Авторы петиции собираются вручить ее Пичаи лично в руки во время одного из ближайших собраний, о какой-либо реакции руководства Alphabet на эту инициативу пока ничего не известно.

В январе стало известно, что Alphabet сократит около 12 тыс. сотрудников, то есть более 6% своих работников по всему миру. Сокращения затронут самые разные подразделения компании — от команд разработчиков до HR и других корпоративных служб как в США, так и в других странах. «Это важный момент для того, чтобы сконцентрировать наше внимание, перестроить структуру расходов и направить наши таланты и капитал на главные приоритеты», — написал Сундар Пичаи в обращении к сотрудникам. Также в начале 2023 года Microsoft объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников, до этого Meta сократила 11 тыс. сотрудников. По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — почти 39 тыс. (без учета Alphabet).