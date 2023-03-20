Фереральная комиссия по связи (FCC) обязала телеком-компании блокировать подозрительные смски. Таковыми считаются сообщения из "подозрительных источников", включая телефонные номера, которые кажутся "недействительными, нелокализованными или неиспользуемыми". Кроме того, блокироваться должны сообщения с номеров, про которые известно, что с них никогда ранее не отправлялись SMS, а также с "определённых как не используемые для сообщений".

Упорядочивание рекламных смсок - следующий шаг после борьбы с незапрошенным телемаркетингом и роботизированными звонками. Планируется, что запретить слать себе рекламные сообщения можно будет с помощью добавления в Do Not Call (добровольный реестр телефонных номеров, чьи владельцы добавлением в него отказались от рекламных звонков).