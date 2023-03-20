В партии "Новые люди" предложили законопроект, запрещающий привлекать к ответственности за лайки в соцсетях. Депутаты считают, что лайк - это выражение эмоций и напоминают, что несколько лет назад Верховный суд постановил за эмоции не наказывать.

"Несколько лет назад там на пленуме постановили, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом", сказал депутат Ткачёв. "Невероятно, но факт: людей в России привлекают по статьям только за одно нажатие мышкой. Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста".

С Ткачёвым не согласен единоросс Антон Горелкин:

Лайк в соцсети это не просто выражение эмоций. В большинстве случаев это еще и сигнал для алгоритма, который тут же начнет рекомендовать эту запись вашим друзьям и подписчикам. Поставить лайк фактически означает принять косвенное участие в повышении охватов и, следовательно, в распространении того или иного материала.

Редакции неизвестно, какой процент ставящих лайки пользователей знают, как они учитываются алгоритмами соцсетей, и понимают, что лайки приводят к увеличению охвата поста. Впрочем, незнание не освобождает от ответственности, а мнение Антона Горелкина обычно имеет достаточно высокую вероятность отражения в законодательстве.