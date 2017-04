24 апреля российские продавцы на AliExpress из раздела «Молл» запустят продажи в кредит и рассрочку, сообщил источник ТАСС, и подтвердил сам AliExpress. Через два-три месяца кредиты появятся на всём AliExpress, для товаров дороже 3 тысяч рублей. В ноябре прошлого года представитель Alibaba Group (холдинг владеет AliExpress) Марк Завадский рассказал, что на российских продавцов приходится порядка 5% оборота AliExpress, при этом российских продавцов мало. Магазин хочет довести их число до нескольких сотен (для сравнения на Яндекс.Маркете — примерно 21 тысяча продавцов, но продаж в кредит на этом маркетплейсе нет). Средний чек россиян при покупках у китайских магазинов в 3−4 раза меньше, чем минимальная сумма из кредитных планов AliExpress. По данным Яндекс.Кассы, опубликованным в ноябре 2016, средний чек россиян за покупки на китайских сайтах — около 700 рублей. У Alibaba Group минимальный штат на территории России, а его витрина не является витриной кредитной организации. Вероятно AliExpress потребуются услуги специализирующегося на финансах российского партнёра. 3 месяца назад источники «Коммерсанта» утверждали, что в первой половине 2017 года Alibaba Group может организовать совместное предприятие со «Сбербанком». Тогда целью работы СП кредитование покупок не называли, но поддержать российских продавцов с AliExpress этот банк может уже сейчас. А после организации СП, теоретически, покупатели и продавцы могут получить «совместные» услуги и банка и структур под контролем Alibaba Group.

В марте китайские планы « Сбербанка» косвенно подтвердил «Яндекс». Если « Сбербанк» и AliExpress действительно создадут совместное предприятие , это станет дополнительным фактором конкуренции для Яндекс.Маркета, — заявил « Яндекс» в документах для комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В сентябре 2016 года появились слухи о приходе в Россию Ant Financial Services — бывшего подразделения Alibaba Group, которое фокусируется в первую очередь на платежах, обеспечивающих коммерческий оборот на торговых площадках Alibaba. Ant Financial Services предоставляет и микрокредиты. Новых сведений о действующих проектах Ant Financial в РФ пока не было.

Среди банков и финансовых структур России, с которыми Alibaba Group уже взаимодействовала есть такие компании как: Qiwi и Яндекс.Деньги, «Тинькофф Банк», выпустивший бонусные кобрендовые карты (в том числе кредитные), «Группа ВТБ». Последняя в январе 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с вышеупомянутой Ant Financial Services, по планам партнёрство могло бы снизить цены на AliExpress за счёт прямой конвертации рублей и китайских юаней, без пересчёта в доллары, о кредитной программе речь год назад не шла.