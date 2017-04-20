20 апреля «Яндекс» начал тестировать круглосуточные онлайн-консультации с врачами через приложение «Яндекс.Здоровье» — терапевты и педиатры дают только рекомендации, но не выписывают лекарства и не назначают лечение. Обратиться к врачу по видеосвязи или чату можно за 499 рублей, сообщил vc.ru. Для консультаций «Яндекс» подключил врачей из службы вызова специалиста на дом Doc+, предварительно они прошли специальный курс подготовки, качество их консультаций оценивает специальная комиссия. Летом прошлого года «Яндекс» и фонд Baring Vostok инвестировали в Doc+ $5,5 млн. Ранее, весной, «Яндекс», ФРИИ и другие авторы подготовили и внесли в Думу законопроект о телемедицине. Он так и не принят, а вчера 19 апреля в Госдуму попал альтернативный законопроект, подготовленный Минздравом. По состоянию на начало 2017 года это был более объёмный документ, но ряд принципов законопроектов совпадали, например один из ключевых, о том, что «телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно».