Mail.Ru Group и принадлежащий холдингу образовательный ИТ-портал GeekBrains запустили проект онлайн-университета для для веб-разработчиков и программистов Android и iOS. Сейчас открыт набор на два факультета — веб- и Android-разработки. В ближайшем будущем к ним добавится программирование на Java и под iOS-устройства. Курс рассчитан на год, стоимость обучения составляет 12 500 рублей в месяц.

Преподавать для студентов будут ИТ-специалисты из российских компаний, в том числе Mail.Ru Group, «Альфа-Банка», Avito и других. Выпускники GeekUniversity получают свидетельство, подтверждающее приобретенную квалификацию, также специалисты GeekBrains предложат выпускникам варианты вакансий и подготовят к прохождению собеседования.

«На примере очных программ Mail.Ru Group в технических вузах страны мы убедились в эффективности системного подхода к обучению: когда студенты в течение нескольких семестров осваивают ряд дисциплин, по каждой из которых выполняют собственный проект. Ежегодно в наших образовательных проектах учатся более 2800 студентов, в среднем 80 из начинают карьеру в нашей компании. Теперь, благодаря запуску GeekUniversity, такой проект доступен для всех, кто хочет развиваться в сфере IT», — говорит Ольга Августан, руководитель образовательного направления Mail.Ru Group.

В марте 2017 годаг Mail.ru Group также запустил образовательный проект pifagor.io, сервис ориентирован на школьников старших классов и предлагает онлайн-подготовку к ЕГЭ по математике. В августе 2016 года Mail.Ru Group купил контроль в GeekBrains.