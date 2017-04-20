Шведская Spotify возобновила разговоры о запуске музыкального сервиса в России, сообщил RNS источник на интернет-рынке. Spotify отказался от России и уволил директора готовившего выход в РФ в феврале 2015 года. Юрлицо представительства основано в январе 2014 года, оно до сих пор существует. СМИ сообщали о переговорах шведского стриминга с сотовыми операторами и постоянных переносах запуска на всё более и более отдалённую перспективу начиная с сентября 2013 года. Например летом 2016 сотрудники крупных музыкальных лейблов (мэйджор-лейблы — это вероятные совладельцы Spotify) и медиакомпаний рассказали «Ведомостям», что Spotify снова переговорил с кем-то о чём-то в России. Двумя годам ранее Дениэл Эк основатель Spotify открыто называл своим главным конкурентом в России соцсеть ВКонтакте. Сейчас сетью владеет Mail.ru Group (MRG), 63,8% голосов в этом холдинге принадлежит сотовому оператору «МегаФон». Оба актива контролировались и контролируются структурами предпринимателя Алишера Усманова. Именно Усманов и его партнёр Юрий Мильнер, через фонд DST Global летом 2011 года вложили $37,5 миллионов и в вышеупомянутый Spotify.

IPO шведского сервиса теоретически возможно уже в 2017 году. Потенциально это размещение принесёт Мильнеру-Усманову около $400 млн. Собственники обычно заинтересованны в максимальной капитализации всего портфеля — в данном случае: ВК, MRG, «МегаФон» и Spotify одновременно; причём стоимость 3 российских проектов значительно больше $400 млн, в которые могут оценить долю Мильнера-Усманова в Spotify. Интересно, что ВКонтакте запланировал на 2017 год большой запуск новых музыкальных сервисов. Именно тех, что сам основатель Spotify и называл своим главными конкурентами в России. Сервисы ВК в том числе попадут в новый сотовый проект на сети «МегаФона», то есть сотовый оператор Усманова уже заведомо не даёт эксклюзива Spotify, портфельной компании предпринимателя, так как подключается к музыке соцсети: «Основной запуск […] может состоятся в рамках VK Fest (пройдет 15−16 июля 2017 года)», говорил в феврале финансовый директор Mail.ru Group Мэтью Хэммонд. Альтернативные МТС, «Билайн» и Tele2 работают c Яндекс.Музыкой и Zvooq — поэтому переговоры с российскими операторами Spotify может провести с эффективностью и результатом известным по итогам переговоров 2014 года.

Тем не менее разговоры о Spotify выглядят абсолютно осмысленными, так как на IPO 2017 года, при некоторых условиях, собственники Spotify смогут называть свою компанию «глобальной», и продавать акции сервиса с потенциалом роста не на старых, а на новых для Spotify рынках. Роста с нуля, теоретически очень большого.