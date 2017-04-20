Дуров: Иран заблокировал звонки в Telegram, а WhatsApp банить не стал, потому что он прослушивается властями


Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что иранские мобильные операторы и интернет-провайдеры заблокировали звонки в мессенджере. Функция недоступна с 16 апреля. Дуров также сказал, что конкурирующий мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, не блокируются в Китае, Саудовской Аравии, Иране и других странах, известных своей цензурой. По его словам, WhatsApp на самом деле может прослушивать звонки и сообщения, поскольку он может незаметно менять ключи шифрования для 99,99% своих пользователей. Дуров подчеркнул, что мессенджер «обманывает своих пользователей ради увеличения доли рынка» и сотрудничает с властями стран ведущих слежку за своими гражданами. Два вышеупомянутых мессенджера охотно «обмениваются» национальной аудиторией, когда власти блокируют один из них.

Власти Ирана блокировали Telegram ещё в 2015 году, вероятно из-за отказа Telegram предоставить Ирану инструменты шпионажа за пользователями. Тогда разработчики пообещали запустить p2p-связь для обхода блокировок.

После того, как в 2016 году WhatsApp заблокировали власти Бразилии, за отказ мессенджера от сотрудничества, Telegram получил 7 млн новых пользователей в стране. Блокировка WhatsApp в Бразилии помогала Telegram неоднократно. Власти же Ирана предпочитают блокировать не WhatsApp.

Why Telegram Voice Calls Are Blocked in Countries Like China or Iran

As you may have heard, we have recently launched encrypted voice calls for Telegram. They are super-easy to use and improve themselves over time using machine learning. Personally, I rarely make voice calls. When I lived in Russia, I developed the habit of never speaking over the phone, as every conversation was being recorded by corrupt law enforcement agencies. This habit stayed with me even after I left Russia a few years ago. I don’t expect agencies in other countries to have more respect for privacy…

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое