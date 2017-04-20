Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что иранские мобильные операторы и интернет-провайдеры заблокировали звонки в мессенджере. Функция недоступна с 16 апреля. Дуров также сказал, что конкурирующий мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, не блокируются в Китае, Саудовской Аравии, Иране и других странах, известных своей цензурой. По его словам, WhatsApp на самом деле может прослушивать звонки и сообщения, поскольку он может незаметно менять ключи шифрования для 99,99% своих пользователей. Дуров подчеркнул, что мессенджер «обманывает своих пользователей ради увеличения доли рынка» и сотрудничает с властями стран ведущих слежку за своими гражданами. Два вышеупомянутых мессенджера охотно «обмениваются» национальной аудиторией, когда власти блокируют один из них.

Власти Ирана блокировали Telegram ещё в 2015 году, вероятно из-за отказа Telegram предоставить Ирану инструменты шпионажа за пользователями. Тогда разработчики пообещали запустить p2p-связь для обхода блокировок.

После того, как в 2016 году WhatsApp заблокировали власти Бразилии, за отказ мессенджера от сотрудничества, Telegram получил 7 млн новых пользователей в стране. Блокировка WhatsApp в Бразилии помогала Telegram неоднократно. Власти же Ирана предпочитают блокировать не WhatsApp.