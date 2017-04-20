IКЕА запустила интернет-продажи в Москве и Московской области. С 24 апреля заказы смогут сделать покупатели из Петербурга и Ленобласти, сообщила «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу магазина. Доставка товара весом до 30 килограмм обходится в 349 рублей или дороже, для онлайн-покупок действует возврат в течение года. Товары которые IKEA готова продать через интернет помечены на основном сайте пометкой «Доступно онлайн» — таких товаров около 4800.

IKEA запустила тесты онлайн-продаж в России ещё летом 2013 года. Первой через сеть начала торговать омская IKEA — доставка была возможна в города Тюменской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийский автономный округ и даже в Казахстан.