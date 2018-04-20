Советник президента по вопросам Интернета Герман Клименко и экс-замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов разошлись в оценке деятельности Института Развития Интернета.
ИРИ, создан Клименко 3 года назад, совместно с РАЭК, ФРИИ и РОЦИТом. Весной 2015 учредитель объяснил, что цель создания ИРИ — наладить диалог интернет-отрасли с властью: «Власти нужна организация, которая могла бы регулярно отвечать на вопросы, касающиеся интернета, софтверной индустрии и телекома». В декабре того же года президент Путин предложил Клименко стать президентским советником по вопросам интернета. Свои задачи ИРИ выполнил к декабрю следующего 2016. Максим Ксензов стал заместителем руководителя Роскомнадзора (РКН) июле 2012 года и работал в ведомстве до начала 2016. Благодаря законодателям, именно в эти годы, РКН получал новые обязанности контроля над интернетом, включая ограничение доступа к запрещённому контенту. Для СМИ Ксензов был главным публичным лицом ведомства.
19 апреля Герман Клименко высказался о взаимоотношениях Роскомнадзора и Дурова (на взгляд внешнего наблюдателя, у них нет известных взаимоотношений, кроме диалога летом 2017 года. Тогда лидер Telegram Павел Дуров соизволил указать на адрес одного из множества юрлиц Telegram, а РКН вписал юрлицо в «реестр организаторов распространения информации»).
Клименко считает:
Проблема взаимоотношения Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам думаю найдётся что сказать по поводу. Психиатрам и социологам уж точно раздолье.
Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес — дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ.
Главная причина (на мой взгляд конечно же) сегодняшнего противостояния — отсутствие переговорщика.
Чуть больше трех лет назад в индустрии такой переговорщик появился. Был создан ИРИ.
[дальше Клименко перечислил законопроекты, в обсуждении которых участвовал ИРИ, в частности телемедицину]
По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект.
Сегодня нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник.
Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров.
Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдём того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнём доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет.
В telegram-канале Ksenzov в тот же день появилась критическая реплика:
По поводу истории с Клименко. Коллега совсем никакого отношения не имеет не только к хоть сколь успешным переговорам с Интернет-отраслью и отдельными активными пользователями, но и к самой отрасли отношение имеет очень опосредованное.
Все, что сделано, было сделано для себя лично, что странно для госслужащего. ИРИ, где коллега выступил обязательно персональным почетным учредителем — им же был благополучно зафакаплен (как говаривал незабвенный МЮ).
И вообще, пока у нас со стороны государства в переговорах (у нас война что ли или заложники?) будут выступать очень случайные люди или самозванцы, типа одного там омбудсмена, а со стороны крупных иностранных игроков непонятные люди с одной лишь компетенцией — знанием иностранного языка — то ни порядка, ни развития не будет.
В дозволенных для посещения из Рунета соцсетях Максим Ксензов был лаконичнее:
Неплохо чувак себе медали навешивает Тоже мне, переговорщик х.
Решил свои личные коммерческие вопросы с телемедициной и за счет Яндекса. молодец просто. А туда же) pic.twitter.com/aBj9Elez6L
— Максим Ксензов (@ksenzovmaxim) April 19, 2018
Примечание Roem.ru: задолго до создания ИРИ Герман Клименко стал председателем совета директоров медпоиска для Mail.ru, а не для «Яндекса». Хотя именно главе поисковика, Александру Шульгину, в присутствии Клименко, президент Путин поручил выработать подходы к телемедицине. С участием, «Яндекса» был написан законопроект о телемедицине, однако принят был другой вариант. Подгруппа Шульгина «Интернет + медицина», состоявшая из представителей Минздрава, Минэкономики, Минкомсвязи, ФРИИ, работала в рамках ИРИ.
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Не могу понять, чего Ксензову больше не хватает — такта или ума.
Вместе с тем было бы интересно послушать, что он думает относительно слов Волина
«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики»
…
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если это будет «исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного времени не будет меняться. «Это как раз вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями», — добавил Волин.
http://www.interfax.ru/business/609048
Волину вторит Никифоров
«Написать какой-то кодекс не должно быть юридической самоцелью, нужно понять, как от этого изменится жизнь в стране, какая польза для граждан, какая польза для бизнеса, какой будет экономический рост», — прокомментировал Никифоров.
http://tass.ru/ekonomika/4930192
Никифорову вторит Медиакоммуникационный союз:
«Одной из главных причин разработки Инфокоммуникационного кодекса (далее – Инфокодекса) называют несовершенство действующих законов. Утверждается, что отраслевое законодательство фрагментарно, отдельные его направления регулируются множеством подзаконных актов, а ряд актов непоследовательны»
Все здорово, все красиво, и тут
«Отмечается также, что важная цель Инфокодекса – повышение среднемесячного расхода абонентов (ARPU). Дело в том, что по возможности абонентов оплачивать услуги (мобильная, стационарная связь, ШПД, телевидение, цифровой контент и другие услуги) Россия отстает от ряда стран: совокупный показатель ARPU в РФ составляет примерно $23, в то время как в США он превышает $240, в Канаде равен $180, в Великобритании – $133, во Франции – $108, в Германии – $91. Потенциально Инфокодекс призван помочь увеличить расходы абонентов, а также упростить инвестиции в инфраструктуру. »
Вон оно чо. Ладушки, идем дальше, смотрим, кем сейчас работает Ксензов? А работает он заместителем гендиректора Национальной Медиа Группы.
А Клименко? А Клименко против предложений МКС и требует доработок. Поэтому 4 декабря
«Советник президента РФ Герман Клименко оставляет пост председателя совета Института развития интернета (ИРИ). Его место займет глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.»
Тот самый Левин, который лил воду на мельницу МКС
«Крайне важно, чтобы все законопроекты, разрабатываемые в интересах национальной безопасности, обсуждались с представителями отрасли. Чем больше профессионалов будут влиять на корректировки законодательства, тем лучше»
Попутно
«Также в рамках кадровых обновлений директором ИРИ стал член совета ИРИ Сергей Петров.». Тот самый Сергей Петров, который член Правления МКС.
И пасьянс складывается.
А насчет того, что «трагических последствий не наступило» — это верная информация?
А что за пасьянс сложился?
Филдинг, не надо бессмысленных выкриков с нецензурной бранью.
А работает он заместителем гендиректора Национальной Медиа Группы
Уже давно нет. МЮ — председатель гандбольной ассоциации. Так что Ваша конспирология приобретает фантастический размах :)
Касаемо же Волина, Ксензова, Жарова, Клименко, Никифорова — давайте дождемся финиша, то бишь мая 2018, когда будет сформировано новое/старое правительство и будут назначены главы МинКомСвязи и РКН.
>Уже давно нет. МЮ — председатель гандбольной ассоциации
Посыпаю голову пеплом)
Посыпаю голову пеплом)
Это зря. Направление мыслей про МКС (Петров и группа от большого телекома) и его желание заграбастать под себя все, что можно — правильное.
Не знаю что там Ксендзову не хватает, но когда я читаю интервью Клименко:
«Как правило за рубеж убегают компании, которые хотят сэкономить. Дело не в том, плох хостинг на Amazon или хорош — пользоваться бесплатными DNS все-таки немножечко некрасиво. Можно, но тогда у вас риски безопасности известны и вполне предсказуемы», — заключил советник президента.
http://tass.ru/obschestvo/5139733
То становиться понятно, что Клименко не хватает — технических знаний. Что бы вообще рассуждать о таких вопросах.
DNS виноваты. Бесплатные, от Амазона.