Советник президента по вопросам Интернета Герман Клименко и экс-замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов разошлись в оценке деятельности Института Развития Интернета.

ИРИ, создан Клименко 3 года назад, совместно с РАЭК, ФРИИ и РОЦИТом. Весной 2015 учредитель объяснил, что цель создания ИРИ — наладить диалог интернет-отрасли с властью: «Власти нужна организация, которая могла бы регулярно отвечать на вопросы, касающиеся интернета, софтверной индустрии и телекома». В декабре того же года президент Путин предложил Клименко стать президентским советником по вопросам интернета. Свои задачи ИРИ выполнил к декабрю следующего 2016. Максим Ксензов стал заместителем руководителя Роскомнадзора (РКН) июле 2012 года и работал в ведомстве до начала 2016. Благодаря законодателям, именно в эти годы, РКН получал новые обязанности контроля над интернетом, включая ограничение доступа к запрещённому контенту. Для СМИ Ксензов был главным публичным лицом ведомства.

19 апреля Герман Клименко высказался о взаимоотношениях Роскомнадзора и Дурова (на взгляд внешнего наблюдателя, у них нет известных взаимоотношений, кроме диалога летом 2017 года. Тогда лидер Telegram Павел Дуров соизволил указать на адрес одного из множества юрлиц Telegram, а РКН вписал юрлицо в «реестр организаторов распространения информации»).

Клименко считает:

Проблема взаимоотношения Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам думаю найдётся что сказать по поводу. Психиатрам и социологам уж точно раздолье. Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес — дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд конечно же) сегодняшнего противостояния — отсутствие переговорщика. Чуть больше трех лет назад в индустрии такой переговорщик появился. Был создан ИРИ. [дальше Клименко перечислил законопроекты, в обсуждении которых участвовал ИРИ, в частности телемедицину] По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект. Сегодня нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник. Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдём того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнём доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет.

В telegram-канале Ksenzov в тот же день появилась критическая реплика:

По поводу истории с Клименко. Коллега совсем никакого отношения не имеет не только к хоть сколь успешным переговорам с Интернет-отраслью и отдельными активными пользователями, но и к самой отрасли отношение имеет очень опосредованное. Все, что сделано, было сделано для себя лично, что странно для госслужащего. ИРИ, где коллега выступил обязательно персональным почетным учредителем — им же был благополучно зафакаплен (как говаривал незабвенный МЮ). И вообще, пока у нас со стороны государства в переговорах (у нас война что ли или заложники?) будут выступать очень случайные люди или самозванцы, типа одного там омбудсмена, а со стороны крупных иностранных игроков непонятные люди с одной лишь компетенцией — знанием иностранного языка — то ни порядка, ни развития не будет.

В дозволенных для посещения из Рунета соцсетях Максим Ксензов был лаконичнее:

Неплохо чувак себе медали навешивает Тоже мне, переговорщик х.

Решил свои личные коммерческие вопросы с телемедициной и за счет Яндекса. молодец просто. А туда же) pic.twitter.com/aBj9Elez6L — Максим Ксензов (@ksenzovmaxim) April 19, 2018

Примечание Roem.ru: задолго до создания ИРИ Герман Клименко стал председателем совета директоров медпоиска для Mail.ru, а не для «Яндекса». Хотя именно главе поисковика, Александру Шульгину, в присутствии Клименко, президент Путин поручил выработать подходы к телемедицине. С участием, «Яндекса» был написан законопроект о телемедицине, однако принят был другой вариант. Подгруппа Шульгина «Интернет + медицина», состоявшая из представителей Минздрава, Минэкономики, Минкомсвязи, ФРИИ, работала в рамках ИРИ.