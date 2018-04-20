Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец познакомилась с цифровой образовательной платформой Яндекс.Просвещение на Московском международном образовательном форуме, говорится в сообщении компании. Платформа, разработанная «Яндексом» совместно с центром «Сириу» и издательством «Просвещение», позволяет учителям начальной школы давать ученикам решать задания в режиме онлайн, следить за их выполнением и учитывать особенности каждого отдельного ребенка в обучении.

В бета-тестировании платформы приняли участие 35 школ в пяти регионах России. С новой платформой работают ученики из ста классов, в общей сложности 1500 детей. На платформе с начала года доступно более 16 тысяч заданий по математике для 2−4 классов, недавно к ним добавились задания по русскому языку. Сейчас платформа работает в тестовом режиме и до его завершения будет предоставляться бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Просвещение» и «Яндекс» выделят на развитие образовательной платформы 600 млн рублей. Специалисты «Яндекса» в проекте отвечают за разработку платформы, а «Просвещения» — за методические и образовательные материалы.