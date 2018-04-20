Источники «Оборот.ру» рассказали изданию, что «Яндекс» пригласил ряд крупных онлайн-ритейлеров протестировать новый маркетплейс «Покупки». Статус готовности «Покупок» — закрытый бета-тест, выбранное название не окончательное. До 21 мая 2018 г. сервис может обслуживать лишь избранных покупателей, гласят условия использования. Как отметил «Оборот.ру», продавцы оплачивают услуги «Покупок» по модели CPA (cost-per-action). Именно CPA, по мнению издания, является косвенным доказательством того, что «Покупки» — это обещанный совместный проект «Сбербанка» и «Яндекса», а не новая витрина Яндекс.Маркета. Последний остаётся в качестве поисковика и перестаёт представляться покупателям, как интернет-магазин.

В акционерном соглашении ["Сбербанка" и «Яндекса"] прописано, что оба партнера обязуются не вести в России, странах СНГ и Прибалтике бизнес, который конкурировал бы с их совместным предприятием. Акционерное соглашение было опубликовано еще в марте. На днях"Яндекс» объявил о закрытии CPA-модели продаж на Маркете. И — именно по этой модели, как видно из документов, будут работать «Покупки».

«Покупки» будут работать с единой корзиной, товары разных продавцов доступны через один заказ. Одновременно привычный «Маркет» закрывает возможность покупок непосредственно на «Маркете». Логистику продаж на «Покупках» берёт на себя фулфилмент Яндекс.Маркета (условия оказания услуг фулфилмента).

Пресс-служба «Яндекс.Маркета» рассказала «Обороту» о проекте:

Говорить, что это наш маркетплейс со «Сбербанком» нельзя, так как сделка ещё не закрыта. Покупки (тестовое название) — это отдельная площадка для экспериментов. На ней мы тестируем возможности Маркета по взаимодействию с покупателями, обработке заказов, складской логистике и доставке. […] Как только мы протестируем все элементы инфтраструктуры, мы будем готовы рассказать про продукт в целом.

Зимой «Сбербанк» уведомил ФАС о запуске СП с Яндекс.Маркетом в срок до июля 2018 года. Партнёры оценили предприятие в 60 миллиардов рублей, из них 30 инвестирует банк. Первый офлайн-центр исполнения заказов Яндекс.Маркет начал тестировать в ноябре 2017 года. Гендиректор «Маркета» Максим Гришаков объяснял: «Маркет» начал инвестировать в партнерства с логистическими операторами и расширять присутствие в регионах — «за счет такого масштаба можно снижать цены», — предполагал глава «Маркета» — «Мы знаем, что если будем предлагать неэффективные цены, то к нам не придет никто. А если самые доступные цены, то к нам будут ходить как люди, так и другие компании, которые будут предлагать свои услуги через нас».

Основной конкурент Яндекс.Маркета и «Покупок» по ассортименту товаров и ценам — китайский Aliexpress, большую часть покупок с площадки Alibaba Group покупателям доставляет «Почта России». 3 года назад китайцы начали локализацию, так нишевый маркетплейс «Молл», внутри Aliexpress, специализируется на доставке товаров со складов в России, а не в Китае. По состоянию на вторую половину 2017 года партнёры-продавцы «Молла» теоретически могут доставить покупки на «следующий день» аудитории из 36,7 млн человек, или 25% населения России, за один-три дня — 40% населения России в 70-и крупнейших городах РФ.

В апреле «Сбербанк» нанял на должность вице-президента экс-гендиректора российской «дочки» Alibaba Group, директора по развитию AliExpress в России и СНГ Марка Завадского. Экс-гендиректор российской «дочки» Alibaba Group, также занимавший пост директора по развитию маркетплейса AliExpress в России и СНГ, Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка. Завадский будет отвечать за СП с Яндекс.Маркетом и партнерские отношения с иностранным e-commerce.